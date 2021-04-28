"Не ругал разве что ленивый": недостатки приложения Ashyq перечислила депутат
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева считает необходимым доработать приложение Ashyq, разработанное для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране, которое является сегодня одним из самых обсуждаемых в обществе. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По мнению депутата, сама идея внедрения приложения обоснована, так как оно позволяет помочь вновь открыться бизнесу, работа которого ограничена из-за введения карантинных мер, и обеспечить безопасность посетителей, желающих бывать в местах, доступ к которым в настоящее время запрещен.
"Разработчики приступили к пилотированию проекта "Ashyq" 26 февраля в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда. На сегодня ими объявлено об успешных результатах пилотирования и готовности тиражировать использование приложения на всей территории страны. Приложение скачали 293 тысячи пользователей, к нему подключены 693 объекта. Вместе с тем итоги двухмесячного пилота "Ashyq" пользователи оценивают не так радужно, а само приложение не ругал разве что ленивый. Пользователи оставили около трех тысяч критических отзывов, запросов и жалоб на его работу", – отметила депутат.
Так, у депутата вызывает беспокойство то, что очередное приложение собирает персональные данные казахстанцев – номер телефона и ИИН, однако не известно, в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем.
"Есть сомнения в безопасности самого приложения. По сведениям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность. Пользователи, уже скачавшие приложение, сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение", – констатировала депутат.
В самом приложении, продолжила Снежанна Имашева, практически нет никакой полезной информации, есть только две ссылки "регистрация входа" и "регистрация выхода", отсутствует перечень объектов, в которые можно попасть с помощью приложению, нет возможности проверить свой статус до посещения заведения, нет ссылки для связи со службой технической поддержки.
"Но самое главное – приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-тестирования, отмечаются синим цветом, в то время как должны быть помечены зеленым. Это свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении. Такие ошибки сводят на нет смысл использования приложением. Так же не исключается посещение заведения больным посетителем, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим цветом", – констатировала депутат.
Также, по ее мнению, не понятен порядок дальнейшего использования и финансирования поддержки приложения, не определен статус владельца цифрового продукта и не определено лицо, в ведении которого будет приложение, на каких условиях будет осуществляться его доработка.
"И это тоже вызывает недоверие граждан к подобного рода цифровым нововведениям. Полагаем необходимым доработать приложение с учетом замечаний пользователей, а также наладить с ними обратную связь, обеспечить сохранность персональных данных, вводимых пользователями, и определить лиц, ответственных за их несанкционированное использование, установить условия, порядок владения цифровым продуктом, определить источники финансирования для его дальнейшего функционирования", – сказала депутат.