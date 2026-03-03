Как сообщили в департаменте полиции области, часто злоумышленники действуют под видом сотрудников банков и сотовых операторов, оформ­ляют фиктивные онлайн-кредиты, предлагают мнимые инвестиционные проекты, требуют предоплату за товары и путевки, взламывают аккаунты граж­дан в мессенджерах и социальных сетях. Порой они даже выдают себя за представителей правоохранительных органов, так что всегда важно быть начеку и не терять бдительности.

Анализ, проведенный блюстителями закона, показывает, что в ряде случаев потерпевшие самостоятельно передавали конфиденциальные данные, переводили денежные средства без проверки информации и доверяли обещаниям разбогатеть. В свою очередь преступники активно используют стремление граждан к получению быстрых и легких доходов, что повышает их уязвимость к мошенни­ческим схемам.

В прошлом году полицейские провели порядка двух тысяч встреч с населением, разъясняя схемы интернет-мошенничества и меры личной финансовой безопасности. Большая работа ведется в соцсетях и мессенджерах.

В 2025-м в области задержаны 85 профессиональных мошенников, в том чис­ле 61 житель других регионов. Также установлено 415 дропперов. В систему «Кибернадзор» внесен 3 981 интернет-ресурс для блокировки.

Департамент полиции области призывает граждан сохранять бдительность при пользовании интернет-ресурсами и цифровыми сервисами, не передавать третьим лицам персональные и банковские данные, крити­чески относиться к предложениям о быстром заработке, а также незамедлительно ­сообщать в органы внут­ренних дел о фактах и попытках обмана через совре­менные технологии и механизмы Всемирной паутины.

В помощь гражданам полиция региона запустила call-центр для консультаций по мошенничеству. Теперь жамбылцы в любое время суток могут обратиться в отдел Cyberpol по номеру 8-778-733-44-03 или 99-66-07 (в рабочее время), чтобы убедиться, что тот или иной звонок не связан с мошенниками.

Принцип прос­той и понятный: не уверен – не действуй, сначала проверь. Полицейские рекомендуют обращаться в call-центр при малейших подозрениях. К примеру, если предлагают гарантированный доход или быстрые инвес­тиции, уговаривают вложить деньги в криптовалюту, трейдинг, платформу или стартап, «сотрудник банка» пугает блокировкой счета и просит назвать код из SMS. Если звонят якобы из полиции или прокуратуры и торопят принять решение, знакомый внезапно просит деньги, но сообщения выглядят странно.

Следует перепроверить, если вы получили ссылку и сомневае­тесь, нас­тоящий ли это сайт банка или госоргана, а также если

предлагают удаленную работу, но сначала просят оплатить доступ. И таких схем очень много.

Злоумышленники то и дело придумывают что-то новое, лишь бы выудить деньги у потенциальных жертв. Даже если вам звонит собственный ребенок и говорит о том, что попал в беду, стражи правопорядка советуют не торопиться и довериться сотрудникам полиции. Те, в свою очередь, все перепроверят и, если помощь потребуется на самом деле, оперативно примут соответствующие меры. Обращения можно оставить и через telegram-бот CyberShekteuTaraz, на который уже поступило около 500 сообщений.

В ДП отмечают: мошенники действуют все убедительнее и изощреннее, порой действительно трудно отличить, где правда, а где ложь. Они используют реальные логотипы банков, копируют сайты и давят психологически – торопят, пугают, вынуждают совершить нужный им шаг.

В такие моменты потенциальные жерт­вы становятся легко управляемыми, и злоумышленники пользуются чужими слабостями ради собственной выгоды. На практике большинство пострадавших признаются, что изначально сомнения были, но мошенникам удалось их убедить. Хочется верить, что с появлением call-центра число жертв станет меньше. Ведь теперь достаточно одного звонка или сообщения, чтобы сохранить деньги, нервы и время.