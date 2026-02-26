Семинар по вопросам противодействия сталкингу прошел в Астане

10
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министерство культуры и информации совместно с офисом программ ОБСЕ в Астане провело обучающее мероприятие для сотрудников ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Встреча была посвящена вопросам противодействия сталкингу как одной из форм цифрового насилия, а также принципам ответственного и корректного освещения данной тематики в медиа и информационной работе с населением, особенно среди молодежи.

В качестве эксперта выступила Айгерим Кусаинкызы, эксперт по вопросам гендерной политики и прав человека. Особое внимание было уделено законодательным нововведениям. 16 июля 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми была введена статья 115-1 «Сталкинг». Принятые поправки впервые в истории Казахстана обеспечили специальную правовую защиту для лиц, подвергающихся преследованию.

В ходе мероприятия эксперты разъяснили понятие сталкинга, его основные виды и формы проявления, а также представили практические рекомендации по профилактике и противодействию данному правонарушению. В завершение встречи участники обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги по совершенствованию информационной работы в данной сфере.

