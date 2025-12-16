Как пережить эпоху фейков?

Медиаграмотность
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В рамках 10-го Центральноазиатского семинара по журналистике «Искусственный интеллект и цифровая грамотность: новые вызовы в борьбе с недостоверной информацией и фейковыми новостями» был презентован мобильный ресурс RasInfo, интегрированный с инструментом искусственного интеллекта AI-Derek.

Фото Досжана Балабекулы

Руководитель проекта профессор КазНПУ им. Абая Гульмира Султанбаева отметила, что RasInfo – это интерактивный ресурс для развития цифровой грамотности и фактчекинга на казахском, русском и английском языках. Участники семинара высоко оценили актуальность мобильной платформы и ее практическую направленность.

В ходе мероприятия также были презентованы научные и методические издания, предназначенные для журналистов, ученых, преподавателей, студентов, а также для широкого круга читателей, посвященные проблемам гибридных угроз, дезинформации, а также цифрового развития и искусственного интеллекта.

В ходе дискуссии эксперты отметили, что сегодня мир быс­тро меняется под воздействием технологий. Фейки становятся частью повседневности, а потому встает вопрос: как ориентироваться в новом информацион­ном пространстве?

В этой связи большой интерес вызвало выступление советника представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Джулии Хаас (Австрия, Вена). Она презентовала новое руководящее пособие «Обеспечение свободы СМИ в эпоху крупных технологических платформ и ИИ», представляющее собой документ по регулированию ИИ и цифровых платформ. В нем предложено восемь ключевых направлений трансформации медиапространства.

Эксперт отметила, что сегодня в мире несколько крупных технологических компаний контро­лируют почти всю цифровую инфраструктуру. Они решают, какой контент увидит пользователь. Такая концентрация власти опасна и делает Интернет непрозрачным, продвигая не полезную, а вирусную информацию, угрожая свободе медиа.

По словам эксперта, государства обязаны уважать, защищать и поддерживать свободу медиа, а также создавать законодательные инструменты, минимизирующие концентрацию власти. Однако любое регулирование должно опираться на четкую правовую основу, чтобы избежать рисков злоупотребления и давления на независимые медиа.

При этом Джулия Хаас подчеркнула, что цифровая транс­формация медиа возможна только при финансовой устойчивости. Сегодня модели, основанные на рек­ламе, делают журналистику зависимой и уязвимой. Новая информационная инфраструктура должна строиться на принципах открытости, независимости и распределения возможностей.

В регулирование медиасферы должны быть вовлечены не только государство и корпорации, но и гражданское об­щество. Цель руководства – дать странам инструменты, которые помогут сохранить свободу слова, разнообразие мнений и устойчивую журналистику в цифровую эпоху.

