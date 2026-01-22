В январе 2026 года жительница Петропавловска оставила комментарий в Instagram под новостью о пожаре. В своем высказывании она обвинила сотрудников полиции Кызылжарского района в ненадлежащих действиях. Комментарий был открыт для всех, находился в публичном доступе продолжительное время и, как установил суд, содержал ложную информацию.

Ключевой момент был не в критике как таковой. Суд указал, что распространенные сведения не соответствовали действительности, поскольку надзор в сфере пожарной безопасности не относится к компетенции полиции. Тем не менее обвинение прозвучало публично, без уточнений, фактов и ссылок, а потому создало искаженное представление о деятельности правоохранительных органов.

Именно это и стало основанием для привлечения к ответственности по части 4 статьи 456-2 КоАП РК – пов­торное в течение года (женщина уже привлекалась за подобное) распространение ложной информации пользователем онлайн-платформы, создающее условия для нарушения общественного порядка и охраняемых законом интересов общества и государства. Штраф – 40 месячных расчетных показателей, или 173 тыс. тенге. Постановление пока не вступило в законную силу, но сам факт разбирательства стал показательным.

Соцсети долгое время воспринимались как территория «разговоров на кухне», только без стен. Но юридически это давно не так. Публичный комментарий под новостью – это уже не личная переписка, а форма массового распространения информации. Причем информация, как подчеркивает суд, должна быть достоверной либо четко обозначенной как мнение, а не утверждение о фактах.

Грань между эмоциональной реакцией и ложной информацией тонка, но она существует. Фраза «мне кажется» и утверждение «они были обязаны» в правовом поле имеют разный вес. Особенно когда речь идет о деятельности государственных органов.

Такие дела не про запрет критики и не про «охоту на ведьм» в соцсетях. Они про ответственность за обобщения, обвинения и поспешные выводы, сделанные на эмоциях. В условиях, когда новость распространяется за минуты, а комментарий читают сотни и тысячи людей, одно неверное утверждение может сформировать ложную картину происходящего.

Сегодня комментарий – это не просто слова под постом. Это публичное высказывание, за которое, как показывает практика, приходится отвечать вполне реальными деньгами. Поэтому, прежде чем нажать кнопку «опубликовать», стоит задать себе прос­той вопрос: это факт, мнение или эмоция, которая завтра может отозваться судебным иском и штрафом.