Недетский парк

А еще никогда не забыть мне дорогу из садика домой. Меня забирала бабуля, и мы шли с ней по окраине Детского (на самом деле Пионерского) парка или даже сквозь него, по пути собирая тутошку или «шишки» (уже потом я узнала, что это адамово яблоко). Весной Детский парк подтапливало, и дубы-колдуны векового возраста красиво отражались в зеркале воды – сказочный пейзаж!

Этот парк я любила больше всего. И даже когда он стал постепенно прихо­дить в упадок, я все равно старалась тут бывать хотя бы изредка – здесь по-особому пахло. Наверное, детством.

А потом за шымкентские парки взялись всерьез! Сомнительные личности, пахнущие перегаром, самоликвидировались, дорожки вновь показались из теперь уже ухоженных газонов, зажурчали фонтаны. И если Центральный парк Шымкента такое внимание только украсило, то для бывшего Детского, он стал называться Кең баба, оно стало фатальным.

Кафешки стали теснить старые качели-карусели и газоны. Поначалу вежливо, прикидываясь летниками. Потом постройки стали серьезнее, обширнее. Ну ладно бы пара летних кафе с лимонадами и мороженым, но по периметру выстроился целый фудкорт! В центре парка внезапно возник аквапарк – очередной лягушатник. А остатки прогулочного пространства заполонили призовые автоматы, прокаты велосипедов... Из тишайшего места парк превратился в жужжащий улей с пользой не для детей, а для торговцев.

И если нахождение развлечений и даже точек общепита еще как-то можно было обосновать, то появление в парке салона красоты просто поразило! Но ничего, и это проглотили горожане, потому что так-то не их это дело – городской некогда парк оказался в частной собственности: в 1999 году решением акима земельный участок общей площадью 3,9272 га был передан ТОО «ЧПКФ «Сапар» во временное пользование на срок до 15 лет.

Частные интересы сыграли и против деревьев: частично, под видом обрезки ушли под нож те самые вековые дубы. Тогда общественники попытались привести в чувство собственников, да только что уж после драки кулаками махать...

На днях прочла: Кең баба будет возвращен в государственную собственность. Для городских властей вдруг стало открытием, что парк давно уже не парк, а территория еды. Сейчас идут суды. Правда, не совсем понятно, в чем их суть: срок аренды давно истек, кто с кем борется? В любом случае очень хочется надеяться, что любимый шымкентцами парк снова станет по-настоящему детским.