Недетский парк

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Многие, наверное, помнят, как в 90-е большинство парков потеряли свое очарование. За все казахстанские города, конечно, не скажу, но прекрасно помню, как в моем родном Шымкенте парковые зоны достаточно быстро превратились в неухоженные территории. Скамейки испарились, заросли дорожки. Даже мне, девчонке-школьнице, было жаль на это смотреть, потому что я все же успела застать времена, когда парки были действительно парками, а чудесная песня «Крылатые качели» сполна отыгрывала свой мотив на тех же «лодках». Помните ведь такие? Огромные, скрипучие, тяжеленные, но мы, дети, все равно умудрялись раскачать их так, что самые отчаянные отваживались сделать «солнышко» – полный оборот вокруг перекладины. Помню жужжащую «Ромашку», именно это рокочущее «жжжу» до сих пор ассоциируется у меня с парками.

Фото: sxodim.com

А еще никогда не забыть мне дорогу из садика домой. Меня забирала бабуля, и мы шли с ней по окраине Детского (на самом деле Пионерского) парка или даже сквозь него, по пути собирая тутошку или «шишки» (уже потом я узнала, что это адамово яблоко). Весной Детский парк подтапливало, и дубы-колдуны векового возраста красиво отражались в зеркале воды – сказочный пейзаж!

Этот парк я любила больше всего. И даже когда он стал постепенно прихо­дить в упадок, я все равно старалась тут бывать хотя бы изредка – здесь по-особому пахло. Наверное, детством.

А потом за шымкентские парки взялись всерьез! Сомнительные личности, пахнущие перегаром, самоликвидировались, дорожки вновь показались из теперь уже ухоженных газонов, зажурчали фонтаны. И если Центральный парк Шымкента такое внимание только украсило, то для бывшего Детского, он стал называться Кең баба, оно стало фатальным.

Кафешки стали теснить старые качели-карусели и газоны. Поначалу вежливо, прикидываясь летниками. Потом постройки стали серьезнее, обширнее. Ну ладно бы пара летних кафе с лимонадами и мороженым, но по периметру выстроился целый фудкорт! В центре парка внезапно возник аквапарк – очередной лягушатник. А остатки прогулочного пространства заполонили призовые автоматы, прокаты велосипедов... Из тишайшего места парк превратился в жужжащий улей с пользой не для детей, а для торговцев.

И если нахождение развлечений и даже точек общепита еще как-то можно было обосновать, то появление в парке салона красоты просто поразило! Но ничего, и это проглотили горожане, потому что так-то не их это дело – городской некогда парк оказался в частной собственности: в 1999 году решением акима земельный участок общей площадью 3,9272 га был передан ТОО «ЧПКФ «Сапар» во временное пользование на срок до 15 лет.

Частные интересы сыграли и против деревьев: частично, под видом обрезки ушли под нож те самые вековые дубы. Тогда общественники попытались привести в чувство собственников, да только что уж после драки кулаками махать...

На днях прочла: Кең баба будет возвращен в государственную собственность. Для городских властей вдруг стало открытием, что парк давно уже не парк, а территория еды. Сейчас идут суды. Правда, не совсем понятно, в чем их суть: срок аренды давно истек, кто с кем борется? В любом случае очень хочется надеяться, что любимый шымкентцами парк снова станет по-настоящему детским.

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#дети #суд #Шымкент #торговля #парк #досуг

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