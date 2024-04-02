Недовесов выиграл Girona Costa Brava, а Рыбакина сыграла в финале Miami Open

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Кошкарбек Тусипов

Казахстанские теннисисты продолжают успешно выступать на мировых кортах

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Первая ракетка Казах­стана и четвертый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина продолжает набирать форму после небольшого перерыва, связанного с недомоганиями. В минувшие выходные она завершила выступление на одном из самых престижных турниров планеты WTA 1000 – Miami Open в США.

Наша спортсменка поочередно обыграла пять соперниц, среди них – американку Мэдисон Киз (17-й номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации), гречанку Марии Саккари (9) и экс-первую ракетку планеты белоруску Викторию Азаренко. В финале Елена, к сожалению, уступила американке Даниэль Коллинз со счетом 5:7, 3:6.

Для 24-летней казахстанки это был второй проигрыш подряд в Майами. Напомним, что год назад в решающей встрече она проиграла очень опытной чешке Петре Квитовой. Видно, что Рыбакина все еще не пришла в оптимальную форму, которую она, кстати, собирается набрать к старту летней Олимпиады в Париже-2024, где спортсменка уже является одной из претенденток на медаль.

За финал на Miami Open казахстанка получила 650 рейтинговых очков и продолжает оставаться на четвертом месте. Тройку лидеров женского тенниса на сегодняшний день составляют полька Ига Швентек, белоруска Арина Сабаленка и американка Кори Гауфф.

– Второй год подряд я выхожу в финал этого турнира. Это отличный результат. Огромное спасибо моей команде. Это были замечательные две недели. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Это было потрясающе, – заключила свое выступление в Майами Елена Рыбакина.

В эти же дни один из лидеров мужской сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов, который будет представлять нашу рес­публику на Олимпиаде-2024 в парном турнире, выиграл 28-й «Челленджер» в своей карьере (три из которых завоеваны в одиночном и 25 в парном разрядах).

Этого результата он добился вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром в городе Жироне (Испания) на турнире Girona Costa Brava с призовым фондом почти 120 тыс. евро. В финале эта пара одолела французов Хонатана Эйссерика⁄Альбано Оливетти со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

#Спорт #теннис #Рыбакина #Недовесов

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