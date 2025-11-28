Фото: Kazpravda.kz

«Как известно, благодаря преобразованиям, осуществляемым в стране, на государственную службу приходят совершенно новые кадры. В этом контексте следует особо отметить Президентский молодежный кадровый резерв. Из почти 30 тысяч претендентов, подавших заявки на включение в резерв, отобрано 450 человек. 72% из них назначены на руководящие должности», - подчеркнул Президент.

Как он отметил, процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако, по словам Главы государства, в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины.

В первую очередь, необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. Иными словами, нужны высококвалифицированные профессионалы.