Необходимо снизить уровень преступности в Жамбылской области – Токаев

Президент
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Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
На встрече с общественностью Жамбылской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по снижению преступности в регионе, передает Kazpravda.kz.   

"Необходимо снизить уровень преступности в регионе. Растет число граждан, которым не возвращают украденный скот. В прошлом году было зарегистрировано 5 500 краж скота. Воровство не приводит к добру!" – цитирует слова Главы государства пресс-секретарь Президента РК Берик Курмангали в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что этой проблемой нужно тщательно заняться. 

"Закон должен быть ужесточен, а виновные должны быть сурово наказаны. На встрече с сотрудниками МВД я дал конкретные указания по этому вопросу. Поэтому акиматы и местная полиция должны незамедлительно принять меры. В Уголовный кодекс должны быть внесены необходимые изменения. Я убежден, что парламентарии поддержат эту инициативу", – сказал Глава государства.

Президент также отметил, что еще одной острой проблемой в регионе является рост наркопреступности.

"Это актуальная проблема, которая касается всего общества. К сожалению, в эпоху, когда используются передовые технологии, наркобизнес набирает обороты. Наркоторговцы уходят в прошлое, но теперь открываются специальные сайты. Это, прежде всего, болезнь, которая влияет на сознание и здоровье молодых людей. Это должно прекратиться! Преступники должны быть строго наказаны! Я поручаю полиции принять немедленные меры по этому вопросу", – поручил Президент.

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