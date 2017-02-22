​Непростые детские вопросы

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в письме затронуты два разных, но вызывающих широкие общественные дискуссии вопроса: относительно возможностей уберечь подрастающее поколение от воздействия негативной информации и по поводу деинституциализации учреждений интернатного типа и замены их альтернативными формами устройства детей в семьи (усыновление, патронат, опека).

В частности, уполномоченный разделил тревогу общества по поводу участившихся сообщений в СМИ о попытках суицида среди несовершеннолетних из-за игр в Интернете. При этом он отметил, что проблема намного шире и требует глубокого анализа и системного подхода к ее решению. Принимаемые Правительством меры в данном направлении, безусловно, своевременны и эффективны, однако их постфактумный характер не позволяет кардинальным образом решить вопрос. В связи с этим выдвинуто предложение о законодательном совершенствовании сферы интернет-отношений.

В обращении содержится ряд конкретных идей, основанных на изучении правовой базы Казахстана и зарубежных стран. Так, предложено рассмотреть возможность введения возрастной классификации для интернет-контента с установлением ответственности провайдеров и правообладателей за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента, например «18+». Также рекомендовано изучить опыт Великобритании и России по внед­рению операторами мобильной интернет-связи функции «детский Интернет», позволяющей сразу при подключении к сети оградить детей от нежелательной информации. Отдельно затронут вопрос ответственности родителей.

Внедрение предлагаемых мер в случае их принятия должно происходить поэтапно, с утверждением переходного периода и учета интереса всех сторон. Также отмечена важность развития международного сотрудничества и обмена наи­лучшими практиками в вышеуказанной сфере.

Что касается второго вопроса, то всецело поддерживая тенденцию деинституциализации детских учреждений интернатного типа, омбудсмен вместе с тем выразил опасения в связи с поспешной реа­лизацией поставленной цели. «Соглас­но сведениям, представленным Комитетом по охране прав детей МОН РК и местными исполнительными органами, альтернативные формы устройства детей в виде патронатного воспитания и опеки преобладают над традиционным усыновлением. Так, в 2015–2016 годах на опеку и патронат переданы 1 841 ребенок (12%), усыновлены 626 детей (4%). Стоит уточнить, что в соответствии с действующим законодательством патронатным воспитателям выплачивается заработная плата, а также пособие по содержанию ребенка. Рост показателей применения других форм семейного устройства свидетельствует о снижении стимуляции к усыновлению, которое является общепризнанным приоритетом семейных форм устройства детей», – говорится в письме.

Также вызывает обеспокоенность омбудсмена то, что новые методы еще недостаточно развиты и апробированы. В письме представлен анализ опыта зарубежных стран. Приведен пример института фостерных (приемных) семей в Испании, Италии и ряде Скандинавских стран, в обязательном порядке предусматривающего специализированные курсы и программы помощи квалифицированных специалистов для родителей с после­дующим сопровождением со стороны социальных служб.

Отсутствие такой практики в Казахстане, а также реальной оценки мотивации патронатных воспитателей и опекунов, незнание возрастных особенностей детей приводят к их возврату в детдома. Согласно статистике, в Казахстане из переданных в 2015 году на опеку и пат­ронат 1 107 детей 211 (19%) были возвращены обратно в учреждения. В 2016 году из 734 детей возвращены 188 (26%). То есть практически каждый четвертый ребенок переживает вторичное сиротство.

Кроме того, беспокойство вызывает увеличение числа возвратов детей в кровные, как правило, неблагополучные семьи, состоящие из лиц, ранее лишенных родительских прав, что связано с серьезными рисками.

Также было обращено внимание на проблему повсеместного закрытия детских домов (48 в 2015–2016 годах) и распределения детей в другие учреждения, зачастую находящиеся на значительном расстоянии. «Такие решения должны быть исключительно обоснованными, принимать во внимание интересы детей, а также многолетний опыт функционирования этих учреждений, наличие в них необходимой инфраструктуры и опытных профессиональных кадров», – считает Аскар Шакиров.

По мнению омбудсмена, форсирование деинституциализации детских интернатных учреждений без создания необходимой методологической базы и учета существующих реалий может привести к необратимым последствиям. Было предложено установить межведомственный контроль над этим процессом с учетом зарубежного опыта подготовки приемных родителей.