Систему водоснабжения за счет возвращенных активов запустили в Кызылординской области

Возврат активов
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее жители населенного пункта сталкивались с трудностями в обеспечении питьевой водой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Абай Аральского района Кызылординской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой системы водоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

Социально значимый объект построен за счет средств, возвращенных государству по инициативе органов прокуратуры.

В церемонии открытия приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, аким района Аманжол Онгарбаев, прокурор района Дарын Абиш а также представители общественности.

Реализация проекта позволила обеспечить доступ к качественной питьевой воде более 2 000 жителей села.

Ранее жители населенного пункта сталкивались с трудностями в обеспечении питьевой водой. Ввод в эксплуатацию новой системы водоснабжения стал важным шагом по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры села.

Запуск объекта является наглядным примером эффективного использования активов, возвращенных государству, в интересах граждан и подтверждает реализацию принципов социальной справедливости.

Строительство и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов в регионе находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

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