Новый вид бактерий открыл казахстанский ученый

Как отмечают в Миннауки, вклад молодых исследователей в развитие казахстанской науки с каждым годом увеличивается

Фото: МНВО РК

В рамках рубрики «Знаете ли вы казахстанских ученых?» в Миннауки рассказали о Серике Бакиеве, руководителе образовательных программ биологии, химических наук и окружающей среды Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, PhD, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, его научные исследования охватывают актуальные вопросы в области сохранения биоразнообразия водных экосистем, развития аквакультуры, исследования антибиотикоустойчивых бактерий и молекулярной генетики.

Серик Самигуллович начал свою научную карьеру еще в студенческие годы и принимал участие в проекте формирования живого генетического банка осетровых видов рыб Жайык-Каспийской популяции в 2015-2017 годах. Он окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство» в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир хана. В этот период ученый занимался научной работой по разведению осетровых рыб в искусственных условиях и изучению особенностей их эмбрионального развития.

Исследовательская направленность ученого в дальнейшем вышла на новый уровень в период докторантуры в КазНУ им. аль-Фараби. Он изучил эффективность обеззараживания бактериальных патогенов осетровых видов рыб с использованием эндолизинов бактериофага. По результатам исследования ему была присуждена степень доктора философии (PhD). В рамках диссертационной работы установлено научное сотрудничество с Наньянским технологическим университетом Сингапура, результаты исследований внедрены в производство. Сегодня эти разработки используются в области аквакультуры в Уральске для лечения осетровых рыб.

2025 год стал важной вехой в научной деятельности Серика Бакиева. Совместно с группой казахстанских ученых он обнаружил новый вид бактерий Aeromonas oralensis. Также за выдающиеся достижения в области науки и технологий он был награжден почетным дипломом Министерства науки и высшего образования «Ғылым үздігі».

Заслуги молодого ученого и раньше высоко оценивались. Он стал лауреатом молодежной премии Западно-Казахстанской области «Лидер года – 2017» в номинации «Лучший молодой ученый», а затем получил нагрудный знак «Лучший молодой ученый – 2022» в СНГ.

Научные интересы Серика Бакиева включают выявление условно-патогенных микроорганизмов в водных экосистемах, оценку их устойчивости к антибиотикам, молекулярно-генетическую идентификацию, а также изучение вопросов микробиологической безопасности животных и окружающей среды. В проектах, осуществляемых под его руководством и участием, решаются такие актуальные научные задачи, как изучение микробиома природных и подземных вод, выделение эндофитных бактерий, оценка распространенности антибиотикорезистентности в экосистемах.

В последние годы ученый работает исполнителем и руководителем многих грантовых и программно-целевых проектов, финансируемых Министерством науки и высшего образования РК и другими государственными органами. Его научная деятельность направлена на внедрение результатов науки в реальное производство и объединяет направления рыбного хозяйства, биотехнологии, экологии и молекулярной биологии.

Наряду с научной работой исследователь осуществляет и педагогическую деятельность. Он преподает студентам в ЗКУ им. М. Утемисова по таким предметам, как Genetics, Environmental Indication, экология растений и животных и другие. Вместе с тем постоянно проходит курсы повышения профессионального мастерства в системе высшего образования, вносит вклад в модернизацию образовательных программ.

На сегодня молодым ученым опубликовано 59 научных работ. Среди них статьи, монографии, патенты и практические рекомендации, опубликованные в авторитетных журналах, индексируемых на международных базах Web of Science и Scopus. Ряд исследований ученого вносит вклад в Цели устойчивого развития ООН, особенно в инициативы по сохранению и рациональному использованию морей и водных ресурсов.

Серик Бакиев является одним из ярких представителей нового поколения казахстанских ученых. Он вносит значительный вклад в развитие отечественной науки и укрепление ее международного авторитета, добавили в Миннауки.