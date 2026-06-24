Спектакли на террасе

Театр,Проекты
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске постановка «Piaf. Исповедь» открыла обожаемый театралами сезон спектаклей на террасе.

фото предоставлено ВКО театром драмы и оперетты

Сезон на террасе – это всего несколько вечеров в период самых длинных дней и самых коротких ночей. На крыше устанавливают столики, стулья, и тривиальное место превращается в камерный зал с особенной атмосферой.

Идею в свое время высказал генеральный директор Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты Руслан Кайырсынов. В мае 2023-го зрителям впервые анонсировали формат «Театр на крыше», в 2024-м публика буквально смела билеты на постановку Сергея Астраханцева «Почему люди не?..» В 2025-м здесь на ура сыграли мис­тическую драму Херберта Бергера «По одежке протянешь ножки». И этим летом сезон под открытым небом с успехом открыл спектакль, посвященный судьбе легендарной французской певицы Эдит Пиаф.

Автор сценария и постановщик – актер Никита Дерябин, впервые попробовавший себя в качестве режиссера. По его словам, идею подсказали мемуары сводной сест­ры Эдит Пиаф – Симоны Берто, а также автобиографические книги, написанные самой певицей.

– Эдит Пиаф – воплощенный символ творчества, – отметил актер. – Пес­ни давали ей силы выжить в детстве, когда она была предоставлена самой себе. И песни были ее спасительным кругом, когда уже взрослым человеком она потеряла самых близких. Музыка была самой ее жизнью.

Главную роль сыграла Юлия Забавская, отсмотревшая, по ее словам, десятки видео с концертами и интервью Эдит Пиаф. Благодаря кропотливой работе над образом актрисе удалось достоверно передать и пластику, и манеры великой француженки. Все мужские образы воплотил один актер – Михаил Иванов. Режиссер-пос­тановщик специально использовал такой прием, чтобы придать истории целостность и психологическую глубину. Зритель увидел огромную палитру настроений – от молодой ветрености до зрелой верности.

На протяжении одного часа и двадцати минут, пока идет спектакль, на сцене царит атмосфера послевоенного Парижа: богемный Монмартр, афиши, шумные кабаре, мир художников, музыкантов… Такие истории, да еще на небольшой открытой террасе, где можно расположиться за уютным столиком, – это всегда долгие яркие впечатления.

#Усть-Каменогорск #театр #терраса #Исповедь #Piaf

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