Дожди по расписанию

На востоке страны овощеводы из южных засушливых районов сделали ставку на поливное земледелие.

Фото: УСХ ВКО

Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, в Тарбагатайском районе сельхозкооператив «Кызылбулак» располагает 260 га для выращивания овощей и бахчевых культур. В этом году на 150 га здесь внедрили водосберегающие технологии.

В рамках госпрограммы «Ауыл аманаты» аграрии приобрели современные дождевальные машины и смонтировали систему капельного орошения. Для накопления воды за счет собственных средств пробурили скважину и построили резервуар на 60 кубометров.

Системы капельного орошения активно внедряют и в соседнем Зайсанском районе. Например, в крестьянском хозяйстве Талгата Барханова водосберегающие технологии применены на 300 га посевов подсолнечника и тыквы. Расход составляет 70–80 литров воды на 500 га – отличный результат для сверхзасушливой территории, где воду можно получить только по оросительным каналам.

Всего в районе из 12 тыс. га пахотных земель в настоящее время орошением обеспечено примерно 3 тыс. га.