Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан

Синоптики «Казгидромета» сообщили о погоде на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в предстоящие дни основными погодообразующими факторами станут прохождение атмосферных фронтальных разделов и влияние высотной ложбины, что обусловит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.
Пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке, в центре сильные дожди, возможен град, усиление ветра.
На западе страны 19-20 июня ожидается очень сильная жара 40-43 градуса, на остальной территории резких изменений не ожидаются.