Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан

Синоптики «Казгидромета» сообщили о погоде на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие дни основными погодообразующими факторами станут прохождение атмосферных фронтальных разделов и влияние высотной ложбины, что обусловит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке, в центре сильные дожди, возможен град, усиление ветра.

На западе страны 19-20 июня ожидается очень сильная жара 40-43 градуса, на остальной территории резких изменений не ожидаются.