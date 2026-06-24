Бронзовые награды саблистов

На третью ступень пьедестала почета поднялись наши саблисты. По ходу турнира казахстанская команда уверенно одолела сборную Ирана и в крайне напряженном поединке вырвала победу у соперников из Узбекистана. А вот в полуфинале наши соотечественники уступили мощной сборной Южной Кореи (34:45), укомплектованной олимпийскими чемпионами, и завершили выступление с бронзовыми медалями. Обладателями наград стали Артем Саркисян, Жанат Набиев, Нурмухаммед Жайлыбай и Назарбай Саттархан.

Напомним, что ранее на турнире золото нашей стране принесла шпажистка Ирина Бакалдина, а Руслан Курбанов в этой же дисциплине взял бронзу.