​Непутевая дорога

Нос вытащишь – хвост увязнет

Речь идет о строительстве участка дороги в обход Осиновского перевала на республиканской трассе Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи.

Четвертый год «Казахстанская правда» следит за судьбой этого дорожного долгостроя («Присели на дорожку», КП от 10 июля 2018 г., «Остановка по требованию», КП от 18 апреля 2019 г., «Не строим. Дорого», КП от 20 января 2020 г.). Напомним: отрезок объездной автострады протяженностью 32 километра стали строить в 2017 году, а в 2020-м уже планировали открыть по нему движение.

Однако на первом же этапе забуксовали из-за двух небольших участков – они числились за гослесфондом, а значит, любые строительные работы здесь были запрещены. Процедура перевода земли в категорию транспортных коммуникаций заняла 2,5 года! Но и это еще не все. Пришлось также получать дополнительные разрешения от экологов, решать вопрос с водоохранной зоной, переделывать земле­устроительный проект, так как один из участков новой дороги проходил через ручей. В итоге сначала компания-подрядчик законсервировала дорожно-строительные работы, а в 2019-м вышла из проекта...

Отчитываясь перед населением в начале 2020 года, аким региона Даниал Ахметов на вопрос по поводу «Осиновского» долгостроя ответил так: «Концептуально мы эту дорогу завершим до конца текущего года». В феврале нынешнего года на очередной отчетной встрече обещание акима звучало уже иначе: дорога будет завершена в 2022-м.

– В этом году будет объявлен новый тендер, и на следующий год мы эту работу завершим, – заверил аким. – До Алтая будем добираться за полтора часа.

…Девять месяцев из двенадцати 2021-го, считай, позади. По логике, конкурсные процедуры давно позади. Может, новый подрядчик готов приступить к работе? Едем на Осиновский перевал, чтобы все увидеть на месте.

Участок узких серпантинов – испытание для любого водителя, даже самого опытного. Сколько ДТП здесь произошло за время их существования, не счесть. Автомобили улетают под откос, сталкиваются. Зимой шоферов подстерегают гололед и лавины…

В конце 1990-х был сделан первый шаг, чтобы снизить аварийность: дорожные строители проложили 45-километровый участок от пригорода Усть-Каменогорска до села Северного. Он исключил опасную зону Горной Ульбинки.

В 2010 году в эксплуатацию ввели следующий 10-километ­ровый отрезок практически до подножия Осиновского перевала. Итого 55 километров относительно новой трассы. Впрочем, реально она выглядит как лоскутное одеяло. Трещина на трещине, латка на латке. Ухабы чувствуются даже на нашем, ко всему привыкшем внедорожнике, что уж говорить о холеных седанах?

То есть пока рассуждали да размышляли по поводу 30 километ­ров в обход «Осиновки», готовая часть объездной трассы успела прийти в плачевное состояние. Здесь уже нужен основательный ремонт, и чтобы это понять, даже специальных знаний не нужно – все на виду. Прямо, как в поговорке «нос вытащишь – хвост увязнет, хвост вытащишь – нос увязнет».

На перевале с высоты отлично видна панорама местности. Там, где еще три года назад кипела работа, полная тишина. Ни людей, ни техники. Насыпь зарас­тает травой. Спускаемся вниз, чтобы лишний раз убедиться в «отсутствии присутствия» какого-либо подрядчика. Прямо на дороге копошатся муравьи, из-под ног разлетаются кузнечики. Тишина, ни души. Ни намека на попытку возобновить стройку.

Дорого, еще дороже

Как же исполнительная власть намерена сдержать обещание и открыть в 2022 году дорогу, по которой до Алтая можно будет добраться за полтора часа?

С этим вопросом собственный корреспондент «Казах­станской правды» обратилась в областной филиал нацкомпании «ҚазАвтоЖол». Ответ обескуражил.

Выяснилось, что проектно-сметная документация на реконструкцию 32-километрового участка в обход перевала… вновь на корректировке! И это несмотря на то, что в 2020 году в нее уже вносились изменения!

Объект стоимостью почти 16 млрд тенге уже пересматривали, разумеется, в сторону удорожания. Тем не менее, как пояснил директор филиала Ерлан Калымов, несмотря на то что конкурс объявляли дважды, его дважды пришлось признать несостоявшимся из-за отсутствия потенциальных поставщиков. Дорожные компании, по его словам, отказывались от участия, так как цены на стройматериалы и ГСМ, указанные в проекте, не соответствуют реальным рыночным.

«Корректировке подлежит только сметная часть, – пояснил руководитель. – Сумма строительства будет известна после перерасчета сметы».

По данным филиала «ҚазАвтоЖол», будущему новому подрядчику предстоит построить два моста, отсыпать оставшийся отрезок полотна длиной 10,1 километра, провести обустройство дороги. Сколько дополнительных средств потребуется на это из бюджета? Неизвестно. Но и так понятно, что речь идет о миллиардах. Когда в Минфине утвердят новые расходы? И этого в «ҚазАвтоЖол» не знают, дата, что называется, открытая.

– Говорить что-то по срокам несерьезно, – коротко прокомментировали в проектной компании «Каздорпроект». – На 72-м километре дороги предусмотрен мост через речку Пихтовку, сложное инженерное сооружение. По проекту на него отведено 20 месяцев. Сейчас никто не знает, когда вообще работы будут возобновлены.

Итак, что в сухом остатке? Первое: несмотря на то что проект является важнейшим, что его ждут сотни тысяч автомобилистов и пассажиров, он превратился в долгострой. Второе: проект стал дополнительной финансовой гирей для бюджета.

К сожалению, случай с Осиновским перевалом – не единственный. «Казахстанская правда» не раз рассказывала о вошедшей в систему практике, когда дорогостоящие проекты в Восточном Казахстане приостанавливают и пересчитывают их с удорожанием на миллиарды тенге. В этом перечне реконструкция моста через Иртыш в Усть-Каменогорске, начавшаяся в 2014 году и не законченная до сих пор. Вялотекущая с 2017 года и незавершенная по сей день реконструкция улицы Тогас и проспекта Сатпаева в областном центре, возведение в Семее «Абай-арены»…

Примеров много. Дошло до того, что в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Усть-Каменогорска «Казахстанской правде» даже заявили: процедура корректировки стоимости проектов является… стандартной!

Увы, ни один из многочисленных органов финансового конт-роля пока ни разу не заявил, что такая практика вызывает вопросы и должна стать предметом анализа. Ни один контролирующий орган не назвал тех, кто понес бы ответственность за низкое качество технических заданий или проектирования.

Напомним: о реконструкции дороги Усть-Каменогорск – Алтай (бывший Зыряновск), известной как Восточное кольцо, заговорили в 1990-е годы. Трасса тянется по горам и изобилует серпантинами, крутыми подъемами, спусками, отвесными склонами и ущельями. С наступлением зимы она держит в напряжении «Казселезащиту», службы ЧС и дорожников.

В «нулевые» было построено 55 километров в обход серпантинов от пригорода Усть-Каменогорска до подножия Осиновского перевала. В 2017 году очередь дошла до самого сложного участка длиной 32 километра. Общая ширина земляной насыпи – 12 метров, ширина дорожного покрытия – 8, и на поворотах для безопас­ности обочины увеличены до 15–20 мет­ров. Предусмотрены подпорные стенки и полки против осыпей, 19 водопропускных сооружений, 175-метровый мост через речку Пихтовку.