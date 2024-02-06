Несколько молодежных группировок задержали в Казахстане

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

МВД проводит комплексную работу по выявлению и пресечению преступной деятельности наиболее дерзких криминальных группировок из числа молодежи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Как информирует информационный медиапортал МВД, зачастую молодые люди совершают преступления латентного характера, то есть скрытые – по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз со стороны участников группировок. Подвергнутые распространяемой в некоторых кругах так называемой «воровской» идеологии, они осознанно и дерзко нарушают общественный порядок и права граждан. Так, департамент по борьбе с организованной преступностью МВД сообщил о задержании двух таких группировок в городах Шымкент и Павлодар, участники которых арестованы, идет расследование. 

Начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс сообщил, что в январе этого года аналогичные задержания имели место и в ряде других регионов. Так, в Шымкенте в ходе проверки оперативной информации выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов.

– Шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они, насильно посадив трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны. В Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которые в сговоре с девушкой 2005 года рождения заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них деньги. Все они задержаны и с санкции суда арестованы, – рассказал он.

По его словам, в городе Аксу Павлодарской области за совершение вымогательств и мошенничества задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали деньги и товары. Подозреваемые задержаны и арестованы.

– В Акмолинской области выявлен ранний факт вымогательства полумиллиона тенге у местного жителя со стороны двоих участников молодежной группировки. Один из них 2005 года рождения, он является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование. В области Абай выявлена преступная деятельность группы, из числа молодых жителей города Семей, которые под угрозой физической расправы вымогали у студентов деньги. Один из потерпевших – студент второго курса местного университета, с августа прошлого года передал им более 700 тысяч тенге. Подозреваемый взят под стражу. В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа, – говорится в официальном сообщении. 

Также Куандык Алпыс напомнил, что профилактика преступности в молодежной среде находится на особом контроле руководства министерства.


 

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