Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня.

По приглашению властей Казахстана для наблюдения за референдумом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) направило миссию, которая работала в период с 24 мая по 9 июня 2022 года. Она состояла из девяти экспертов во главе с Тамашем Месеричем и посетила в день голосования избирательные участки в четырех областях, а также наблюдала за подсчетом и подведением итогов в Алматы и столице.

Здесь надо заметить, что инициатива внесения конституционных изменений, последовавшая за политическими потрясениями в результате «январских событий», приветствовалась многими наблюдателями ОБСЕ. Отмечали они и тот факт, что выборное законодательство в Казахстане претерпело изменения, и это, по их мнению, отчасти соответствует предыдущим рекомендациям БДИПЧ. Хотя, конечно, оставались и вопросы.

К слову, это уже вполне привычное явление, поскольку нет страны в СНГ, которая бы полностью соответствовала высоким требованиям взыскательных экспертов.

Тем не менее подчеркивались и положительные моменты. В частности, миссия ОБСЕ признала, что Центральная комиссия референдума (ЦКР), а также территориальные и участковые комиссии референдума работали эффективно и в значительной степени прозрачно.

Особо отмечалось, что были приняты долгожданные меры, позволившие избирателям с ограниченными возможностями получить доступ к участкам для голосования. Особым избирателям предлагался шрифт Брайля. Помещения располагались на первом этаже либо имели пандусы для инвалидных колясок.

Избиратели с ограниченными возможностями могли запросить у акимата предоставление специального транспорта в день референдума. По запросу на нескольких избирательных участках был доступен сурдоперевод.

Точность списка избирателей не вызывала серьезной озабоченности у БДИПЧ, но Президент Казах­стана признал необходимость введения дополнительных мер защиты от многократного голосования путем создания национального электронного реестра избирателей.

В целом кампания была сдержанной и не вызвала значимых общественных дебатов по поводу содержания конституционных поправок. В то же время, подчеркивали наблюдатели, закон о референдуме не регулировал вопросы финансирования агитации, ее проведения должностными лицами и СМИ, что «приводит к отсутствию прозрачности в этой сфере». С другой стороны, социальные сети предлагали, цитируем: «некоторую степень плюрализма»…

В отчете подчеркивается, что «важность социальных сетей заметно возросла по мере того, как общественность и некоторые независимые журналисты и активисты все чаще воспринимали онлайн-платформы как предлагающие пространство для большего плюрализма новостей и мнений. Instagram и YouTube являются самыми популярными социальными сетями, за ними следуют TikTok и Facebook. Приложения для обмена мгновенными сообщениями также широко распространены: WhatsApp лидирует по количеству пользователей, а популярность Telegram растет»…

От себя добавим, что социальные сети в Казахстане по уровню влияния на гражданское общество давно уже обогнали традиционные СМИ, и лишь телевидение составляет им некоторую конкуренцию. Поэтому выводы о якобы засилье медиа, ангажированных с властью, выглядят несколько противоречиво в отчете ОБСЕ.

Разве поэтому кампания «против» была недостаточно активной в ходе референдума? Конечно же, нет. Наблюдатели сами отвечают на этот вопрос, ведь, судя по отчету БДИПЧ, в оппозиционной среде не оказалось единства. Одна часть протестного электората призвала своих сторонников голосовать «против» и митинговать в день референдума, другая не видела в этом политической целесообразности, поскольку подобные шаги могли быть неверно истолкованы «как поддержка предыдущего режима г-на Назарбаева».

В этом контексте стоит напомнить о том, что референдум, помимо всего прочего, ставил вопрос об исключении конституционной нормы об особом статусе Елбасы.

…По оценкам наблюдателей день референдума прошел спокойно. Голосование и подсчет голосов были организованы эффективно. О каких-либо серьезных инцидентах представители миссии ОБСЕ не сообщали.

ЦКР объявила предварительные результаты референдума 6 июня на основе онлайн-трансляции данных из 17 регионов, а окончательные результаты по регионам – 7 июня на основе оригиналов бумажных протоколов. Итоги следующие: явка составила 68%, при этом 77% голосов были отданы за конституционные поправки.

О чем же говорят наблюдатели по итогам референдума и совершенствования выборного законодательства? Они отмечают тот факт, что в законы, регулирующие проведение выборов, за несколько лет до проведения референдума вносились многочисленные изменения. В 2020-м были смягчены требования для регистрации политических партий, а в 2021-м с 7 до 5% снижен установленный законом порог для прохождения в Мажилис, что частично соответствует предыдущим рекомендациям БДИПЧ. Кроме того, предусмот­рена 30-процентная квота для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов.

Как отмечают представители ОБСЕ, недавно принятый Административный процедурно-процессуальный кодекс внес положительные изменения в механизм разрешения споров, связанных с выборами, в соответствии с некоторыми предыдущими рекомендациями БДИПЧ.

Что касается новых рекомендаций ОБСЕ, то они преимущественно сосредоточены на пересмотре нормативно-правовой базы, регулирующий эту сферу. Рекомендовано внести поправки в Закон о референдуме, чтобы должным образом регулировать кампанию и ее финансирование. Дабы расширить возможности избирателей сделать осознанный выбор, государство, по мнению экспертов ОБСЕ, должно своевременно предоставлять беспристрастную и взвешенную информацию о предлагаемых поправках и их потенциальном воздействии.

Для обеспечения справедливой предвыборной среды законодателям следует разработать строгие правила предвыборной агитации, в том числе в отношении злоупотребления административными ресурсами и служебным положением, и внедрить эффективные механизмы правоприменения и применения наказания.

Центральная комиссия референдума, отмечают в структуре, должна опубликовать полный набор всесторонних результатов референдума в разбивке по избирательным участкам, районам и областям, чтобы обеспечить прозрачность и достоверность результатов.

Есть и ряд других рекомендаций, которые, по мнению миссии БДИПЧ ОБСЕ, позволят обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, соблюдать верховенство закона, продвигать принципы демократии.

Стоит добавить, что Казахстан последовательно выполняет рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в сфере выборного законодательства. И наши партнеры ценят возможность такого рода взаимодействия, благодарят в своем итоговом отчете власти Казахстана за приглашение для наблюдения за референдумом, а также Цент­ральную комиссию референдума, МИД РК за сотрудничество.

Что ж, работа будет продолжена.