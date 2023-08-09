Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В смерти сына женщина никого не винит. 

Скрин с видео: t.me/qumash_kz/7698

Причину смерти сына, который находился в поезде в Атырауской области на пути в лагерь, назвала его мать в видеообращении к горожанам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я мама мальчика, который погиб 7 августа в поезде. Люди говорят, что он погиб от отравления. Нет, это не было отравление. У него с детства был диагноз, что у него сосуды сами лопались. Поэтому ему поставили аорта была разорвана в грудной клетке. Я благодарю акима города, акима области за моральную, физическую, денежную поддержку, которую они мне оказали. Также всему городу Атырау, то, что они меня поддержали финансово, все, что нужно нам предоставили. Мы благодарны тем, кто помог. Претензий у меня ни к кому нет. С каждым это может случиться», – сказала она.  

Напомним, выехавший с группой детей в лагерь подросток через 1,5 часа после отправления поезда почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции и вызвала скорую помощь. Приехавшие медработники констатировали смерть. По факту смерти 13-летнего пассажира Линейным отделом полиции на станции Атырау было начато досудебное расследование.

 

#диагноз #смерть в поезде #видеообращение

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