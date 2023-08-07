Смерть подростка в поезде: полиция прокомментировала инцидент в Атырауской области

Досудебное расследование начато по факту смерти 13-летнего пассажира в поезде, передвигавшимся сообщением «Атырау-Астрахань», передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

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Как рассказали в ДП, 7 августа текущего года Линейным отделом полиции на станции Атырау по факту смерти несовершеннолетнего пассажира в пассажирском поезде сообщением «Атырау-Астрахань» начато досудебное расследование.

Установлено, что ребёнок следовал в детский лагерь в составе группы из 78 человек в сопровождении вожатых и фельдшера. Спустя 1,5 часа после отправления поезда почувствовал недомогание.

«В настоящее время назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин смерти ребенка. Другие члены группы продолжили свой путь по маршруту назначения, жалобы на здоровье не поступали», – отметили в полиции.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, добавили в ДП.