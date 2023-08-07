Направлявшийся в лагерь подросток скончался в поезде в Атырауской области

Через 1,5 часа после отправления поезда ребенок почувствовал недомогание.

Фото: Kazpravda.kz

Приехавшие медработники на одну из станций по пути следования «Атырау-Астрахань» констатировали смерть 13-летнего пассажира поезда, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По информации перевозчика, 7 августа в пути следования поезда № 625 «Атырау-Астрахань» скончался ребенок 2010 года рождения. Ребенок ехал в лагерь в составе группы детей в сопровождении четырех вожатых. Питание у группы было самостоятельное.

«После отправления поезда, спустя 1,5 часа, ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть», рассказали в КТЖ.

Причины смерти будут известны после проведения экспертизы, добавили в компании.

На запрос корреспондента Кazpravda.kz о причине смерти подростка в пресс-службе Департамента полиции на транспорте отметили, что в настоящее время проводится проверка, дополнительная информация будет сообщена.