Невозможное возможно

На полгода городская клиническая больница стала родным домом для 10-летнего пациента. Ребенок попал в реанимационное отделение после сильнейшего ожога электрическим током. Так закончился очередной поход на железную дорогу, в непосредственной близости от которой живет семья. Трагедия случилась минувшей осенью. 9 нояб­ря ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики, обследовав мальчика, констатировали 65% ожога тела.

По информации врача-комбус­тиолога детской клинической больницы Шымкента Нурпеиса Шырынбекулы, три из шести месяцев юный пациент провел в отделении реанимации. На протяжении этого времени врачи делали все возможное, а порой и невозможное, чтобы спасти его. Разработали целую стратегию, проводили консилиу­мы, использовали современные технологии и методики лечения. Усилия оказались ненапрасными.

Когда ребенок пошел на поправку, ему сделали одну за другой 19 (!) операций. В 13 случаях – пересадку кожи. Еще шесть операций сводились к иссечению и удалению омертвевших вследствие ожога тканей.

В пресс-службе управления здравоохранения Шымкента сообщили, что внутренние органы ребенка, как и его конечности, сохранены и жизнеспособны. Сейчас состояние мальчика заметно улучшилось, он продолжает получать лечение. Врачи отмечают положительную динамику.