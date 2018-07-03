Неймар превзошел Роналду и Месси

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Мексики и превзошел форвардов Криштиану Роналду (Португалия) и Лионеля Месси (Аргентина), сообщает vesti.kz
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Как отмечается, для бразильца этот гол стал первым в плей-офф мундиаля. Роналду и Месси ни разу не отличались на этой стадии мировых первенств.
"Всего Неймар забил 57 мячей за 89 матчей. В списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Бразилии форвард занимает третье место. Лидирует Пеле, в активе которого 77 мячей в 92 матчах. На втором месте Роналдо с 62 голами в 98 матчах", - говорится в информации.
2 июля сборная Бразилии обыграла команду Мексики со счетом 2:0. В той игре Неймар открыл счет, а затем ассистировал партнера. В четвертьфинале Бразилия сыграет с Бельгией, которая совершила камбэк со счетом 0:2 и выбила с турнира Японию, напомнил портал.
Сборные Португалии и Аргентины уже покинули ЧМ-2018, уступив в 1/8 финала Уругваю (1:2) и Франции (3:4) соответственно.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем на стадионе "Лужники" в Москве.