Столичная таеквондистка Айым Серикбаева (-44 кг) стала победительницей юниорского чемпионата мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В финале мирового первенства, проходящего в Ташкенте, она уверенно одолела мексиканку Понсе Нуньес Дару Ширли со счетом 2:0.

"Эта золотая медаль стала исторической для казахстанского таеквондо. В последний раз Казахстан завоевывал высшую награду на юниорском чемпионате мира 20 лет назад - в 2006 году. Отметим, что ранее Айым Серикбаева становилась чемпионкой Азии и победительницей юношеских Азиатских игр. Чемпионат мира среди юниоров продлится до 17 апреля", - говорится в сообщении.