Договоры на ликвидацию последствий несуществующих ЧС заключали в Акмолинской области

Было подписано 3 договора на сумму более 3 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура района Биржан сал установила, что местный исполнительный орган заключил 3 договора на проведение ремонтных работ служебных автомобилей и зданий на сумму более 3 млн. тенге. Эти деньги якобы предназначались для ликвидации последствий ЧС из одного источника без проведения конкурса.

Однако прокуроры установили, что на территории района Биржан сал ЧС не объявлялись, что говорит о необоснованности заключения договоров.

В ведомстве добавили, что по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора граждан привлекли к административной ответственности в виде штрафа.