Нигматулин принял посла Китая в Казахстане

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Собеседники обсудили вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества, в т.ч. и на межпарламентском уровне.
Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, благодаря руководству Казахстана и Китая двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.
В интересах народов двух стран развиваются отношениям между казахстанскими и китайскими парламентариями. Как отметил Спикер Мажилиса, практический интерес представляет опыт китайских депутатов законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего, реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.
Нурлан Нигматулин как руководитель фракции Nur Otan подчеркнул и важность активизации отношений депутатов Мажилиса-членов фракции с китайскими коллегами.
Спикер Мажилиса и Чжан Сяо обсудили вопросы участия делегации Всекитайского собрания народных представителей Китая в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане. Планируется, что Председатель Постоянного Комитета ВСНП Ли Чжаньшу посетит Казахстан в это время с официальным визитом.