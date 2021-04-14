Нигматулин возмутился затягиванием согласования ратификационных законопроектов

Фото пресс-службы Мажилиса РК
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании палаты возмутился затягиванием процедур согласования ратификационных законопроектов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Нурлан Нигматулин отметил, что ряд государственных органов систематически нарушают, затягивают все внутригосударственные процедуры согласования при работе над международными ратификационными законопроектами.
"Я знаю, что во время встречи с Президентом страны генеральный секретарь ЕАЭС ставил вопрос об этом. Было выделено, что именно мы, Казахстан, государство, которое всегда идет впереди всех интеграционных процессов, вдруг стали отстающими в ратификациях. Нам пришлось разбираться, в том числе с Правительством и в Парламенте, в чем причина. У нас от года до 2,5 лет проходят внутригосударственные процедуры", – сказал председатель Мажилиса.
Нурлан Нигматулин подчеркнул, что ссылки на пандемию при работе над ратификацией Протокола о переходном периоде для Кыргызстана до имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС
не выдерживают критики.
"Понятно, коронавирус, пандемия. Но у нас, если что, все научились ссылаться на пандемию. Пандемия и в Армении, и в Беларуси, и в России была и есть. Но правительства этих стран сумели вовремя провести все внутригосударственные процедуры согласования и дали возможность своим парламентам вовремя провести ратификацию этого очень важного интеграционного соглашения в рамках ЕАЭС. Вообще это не повод для снижения качества работы и ответственности наших министерств и ведомств", – возмутился Нигматулин.