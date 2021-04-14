Нигматулин возмутился затягиванием согласования ратификационных законопроектов

Политика
Лаура Тусупбекова
Фото пресс-службы Мажилиса РК
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании палаты возмутился затягиванием процедур согласования ратификационных законопроектов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

Нурлан Нигматулин отметил, что ряд государственных органов систематически нарушают, затягивают все внутригосударственные процедуры согласования при работе над международными ратификационными законопроектами.

"Я знаю, что во время встречи с Президентом страны генеральный секретарь ЕАЭС ставил вопрос об этом. Было выделено, что именно мы, Казахстан, государство, которое всегда идет впереди всех интеграционных процессов, вдруг стали отстающими в ратификациях. Нам пришлось разбираться, в том числе с Правительством и в Парламенте, в чем причина. У нас от года до 2,5 лет проходят внутригосударственные процедуры", – сказал председатель Мажилиса.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что ссылки на пандемию при работе над ратификацией Протокола о переходном периоде для Кыргызстана до имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС
не выдерживают критики.

"Понятно, коронавирус, пандемия. Но у нас, если что, все научились ссылаться на пандемию. Пандемия и в Армении, и в Беларуси, и в России была и есть. Но правительства этих стран сумели вовремя провести все внутригосударственные процедуры согласования и дали возможность своим парламентам вовремя провести ратификацию этого очень важного интеграционного соглашения в рамках ЕАЭС. Вообще это не повод для снижения качества работы и ответственности наших министерств и ведомств", – возмутился Нигматулин.

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