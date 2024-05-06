Названа дата переговоров Азербайджана и Армении в Алматы

Главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся 10 мая, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна будут проведены в Алматы 10 мая 2024 года», - сообщил на брифинге официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ранее глава государства сделал заявление о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, который пройдет в Алматы.