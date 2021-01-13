Происшествия
"Ночью взорвется". Подросток "заминировал" школу в Алматинской области
14-летний подросток "заминировал" школу в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

В отдел полиции Панфиловского района позвонили сотрудники школы из села Аккудук. По их информации, некий неизвестный сообщил, что школа взорвется ночью.

Стражи порядка сработали в соответствии с требованиями, все представители соответствующих служб района оперативно собрались на месте происшествия.

"По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье 273 Уголовного кодекса РК. По тревоге личный состав полиции был собран на месте происшествия. Группа саперов была мобилизована для обнаружения взрывчатого вещества. Территория школы была полностью проверена. Доказано, что звонивший распространил ложную информацию. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что звонил 14-летний подросток. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – сообщил исполняющий обязанности начальника ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев.

После тревожного звонка, который заставил жителей деревни паниковать, семьи, живущие в районе школы, были эвакуированы в безопасное место.

Полицейские, допросив всех, кто мог бы знать какую-либо информацию, вскоре обнаружили телефонного террориста. Установлено, что 14-летний подросток позвонил в школу с заявлением о бомбе. Он решил пошутить так, потому что не хотел идти в школу.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Назначены соответствующие экспертизы. После окончания следственных мероприятий материалы дела будут направлены в суд, будет принято процессуальное решение", – дополнил Кавлиев.

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