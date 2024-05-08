В Семее в многоэтажке рухнул лифт

В лифте было 6 человек, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Управление полиции г.Семей

По информации Управления полиции Семея, в дежурную часть Ауэзовского ОП УП г.Семей поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что в многоэтажном жилом доме по пр.Ауэзова, 3, во втором подъезде в лифтовую шахту упал лифт.

Удалось установить, что в лифт вошли 6 человек. Из-за превышения предельно допустимого веса, тросы лифта не выдержали, и кабина упала в шахту.

В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП г.Семей, им оказывают медицинскую помощь.

Погибших при инциденте нет. Управлением полиции Семея возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.