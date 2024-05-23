Ночью жителей села Атырауской области эвакуировали из-за прорвавшейся дамбы

К этому часу дамбу восстановили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС и оперативный штаб по ЧС

Фото: МЧС РК

В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу.



Для стабилизации ситуации с районного центра были запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находился аким области Серик Шапкенов.

В 01.20 часов были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей в соседнее село Махамбет, что находится в 15 км. Здесь их расположили в местной школе. К 4 часам переселено 154 человека, из них 96 детей.

По информации оперативного штаба по ЧС, в 3 часа ночи в селе восстановлена дамба, ведется укрепление защитных валов.