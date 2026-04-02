Принятая на республиканском референдуме 15 марта Конституция Казахстана не только в значительной мере трансформирует политическую систему, но и обновляет базовые принципы взаимодействия государства и общества. Человекоцентричность (в самом широком смысле) как ключевая характеристика этого нового общественного договора имеет особое значение для развития страны на долгосрочную перспективу. О том, как конституционная реформа меняет «правила игры» и как они будут работать, – наш новый эксперт-совет.

Постоянный диалог как ежедневная норма

Бану Нургазиева, президент Гражданского альянса Казахстана

Говорят, что реформы берут начало в кабинетах, но оживают они только тогда, когда в них верит народ.

Как президент Гражданского альянса Казахстана, который объединяет многотысячную «армию» неправительственных организаций, могу сказать, что в конституционной реформе НПО принимали большое участие – не только наблюдали в день референдума, но также были вовлечены в обсуждение проекта нового Основного закона и в разъяснение его положений. И это замечательно, ведь мы воспринимаем Конституцию как новый общественный договор. То есть граждане перестают быть наблюдателями и становятся авторами собственной судьбы и будущего своей страны.

Поэтому не случайно за новой Конс­титуцией закрепилось определение «народная». Она выводит субъектность граждан на качественно новый уровень. Прежде всего через однопалатный Курултай: переход к новой парламентской системе делает высшую представительную, законодательную власть более прозрачной, динамичной. Также историческим шагом стало создание Халық кеңесі – Народного совета. Теперь голос общественности закреплен институционально. Право законодательной инициа­тивы – это прямой канал, через который можно вносить законопроекты, не дожидаясь инициативы Правительства.

Мы также приветствуем включение в Основной закон гарантий цифровых прав. Это критически важно в эпоху тотальной цифровизации. И наконец, закрепление развития человеческого капитала как высшего государственного приоритета дает гражданскому сектору четкий мандат на участие в формировании долгосрочной стратегии будущего Казахстана.

Таким образом, референдум стал отправной точкой в процессе фундаментальной трансформации в целом политической системы. Высокая явка и уровень поддержки гражданами проекта Основного закона – это не только мандат доверия, но и четкий запрос на системные изменения. И теперь наша стратегическая задача – конвертировать электоральный импульс в инклюзивный общественный диалог.

В то же время хочу подчеркнуть, что новая Конституция будет опираться в том числе на существующую правовую, институциональную базу и инструменты.

В первую очередь – это общественные советы. Сегодня в стране действуют 264 такие структуры, уже ставшие фильтром для принятия управленческих решений. Важный аспект – цифровизация процесса законотворчества, в частности открытые НПА, комментарии граждан по которым становятся основой для корректировки государственной политики.

Экосистема еGov – это также фундамент прозрачности госполитики. Механизм бюджетов народного участия переносит центр принятия решений непосредственно к локальным сообществам, то есть формируется культура ответственности за развитие своей территории. Важную роль призвана сыграть и концепция «Слышащее государство».

Безусловно, мы, гражданское общество, понимаем всю сложность предстоящей работы и реалистично смотрим на ситуа­цию. Наличие инструментов – не всегда гарантия того, что все будет эффективно выполняться. Мы признаем риски – это формализм, инерция бюрократического аппарата, скептицизм самого общества...

Для перехода к качественно новому этапу развития гражданского участия считаем важным обеспечить результативность обратной связи. Каждое обращение гражданина должно иметь верифицируемый результат. Необходимо трансформировать культуру государственного управления в целом: диалог должен быть не вынужденной мерой, а базовым алгоритмом работы госаппарата.

Кроме того, важно стимулировать граж­данскую активность молодежи – это треть населения республики. И, конечно, укреплять потенциал гражданского сектора в целом: НПО должны выступать квалифицированным медиатором и независимым оператором общественного контроля.

Постреформенный Казахстан – это новая модель отношений, основанная на принципе равного партнерства. Референдум задал вектор, но устойчивость нового общественного договора зависит от того, каким будет диалог между государством и обществом, – он должен стать нашей ежедневной нормой.

Запрос на справедливость и ответственность

Юлия Кучинская, депутат Мажилиса Парламента РК, социолог

Современные национальные государства и массовые общества сформировались в период технологической революции XIX – начала XX века. Активное обновление производственных мощностей, урбанизация, развитие связи и коммуникаций привели к необходимости менять роль и функции государства. При этом география объединения людей вышла за рамки одного населенного пункта и значительно изменила подходы в коммуникациях.

На протяжении длительного времени общественный договор строился преимущественно по вертикальной модели. Государство определяло правила и обеспечивало порядок. Граждане выступали в роли получателей услуг и объектов управления. Однако в последние десятилетия эта модель подверглась существенной трансформации.

Стремительная цифровизация кардинально изменила структуру общест­венных отношений. Взаимодействие государства и общества стало более сложным, многоуровневым и динамичным. Мы перешли от жесткой вертикали к более сложным формам организации диалога.

С одной стороны, значительно расширились форматы гражданского участия. Технологии дали обществу инструменты для мгновенной мобилизации и контро­ля власти. Оперативность и скорость частных сервисов (такси, еда, магазины, почта, банковские услуги) формируют запрос общества на такой же сервис от госструктур. Социальные сети и мессенд­жеры создают благоприятную среду для двустороннего диалога, в том чис­ле с государственными органами. С другой стороны – технологии усилили государственные институты в вопросах контроля. Сегодня государства могут знать о гражданах, их поведении больше чем когда-либо в истории. Вместе с тем вопросы безопасности приобрели новое измерение, включающее не только физическую, но и цифровую среду.

Защита персональных данных, кибербезопасность, регулирование цифровых платформ стали неотъемлемой частью новой повестки. Экономика и сфера труда также претерпевают значительную трансформацию. Развитие платформенной занятости размывает традиционные границы трудовых отношений. Государства сталкиваются с необходимостью модернизации сис­темы социальной защиты и гарантий, налогообложения и сбора налогов.

В совокупности эти процессы формируют устойчивый запрос на обновление общественного договора – на поиск новых принципов взаимодействия между государством и обществом.

На практике мы наблюдаем, как различные государства ищут баланс между эффективностью управления, расширением участия граждан в диалоге и обеспечением прав. Наша страна – не исключение.

Принятие новой Конституции отвечает на накопившиеся запросы общества. Реа­лизованная конституционная реформа значительно шире, чем просто политическая корректировка институтов, – она затрагивает фундаментальные сферы жизни общества и задает новые рамки взаимодействия государства и граждан.

Согласно социологическим исследованиям последних лет, ключевые запросы общества концентрируются вокруг нескольких направлений: социально-экономическая стабильность и справедливость, политическая модернизация и подотчетность власти, обеспечение правовой защиты и безо­пасности, сохранение идентичности и традиционных ценностей, а также экологическая повестка.

Экономические реформы, закрепленные в обновленной системе институтов, направлены на повышение прозрачнос­ти управления ресурсами, развитие конкурентной среды и создание условий для устойчивого роста. Это отражает запрос общества на справедливое распределение возможностей и снижение неравенства.

В политической сфере изменения выходят далеко за рамки простой перестройки отдельных ветвей власти. В новой Конституции отражен переход к более сервисной модели государства, в которой акцент смещается с контро­ля на обеспечение прав и удовлетворение пот­ребностей граждан. Это принципиаль­ный момент, поскольку он меняет саму логику взаимодействия между государством и обществом.

Важным элементом становится расширение форм участия. Создание Халық кеңесі и наделение его правом законодательной инициативы открывает дополнительные каналы диалога между государством и гражданским обществом. Создает пространство для конструктивных предложений взамен критики.

Существенные изменения произошли в сфере правосудия. Усиливаются механизмы защиты человека и обеспечения его прав во взаимоотношениях с государством. Это меняет логику восприятия правовой системы – от инструмента контроля к инструменту защиты.

Новая Конституция создает основу для регулирования взаимоотношений в цифровой среде. В условиях, когда наша активность, в том числе социальная и экономическая, перемещается в цифровое поле, вопросы прав и безопасности в онлайн-пространстве приобретают принципиальное значение.

Таким образом, совокупность реформ позволяет нам рассматривать новую Конституцию как новый общественный договор. Она задает новые правила игры, отражающие изменившиеся условия и ожидания.

Однако важно не забывать: текст Конс­титуции становится реальным общественным договором только тогда, когда соблюдается сторонами. Голосование на референдуме 15 марта стало только первым шагом на пути формирования нового общественного договора, дальше важна его реализация в повседневной практике.

Фокус на институционализацию

Азамат Байгалиев, политолог, советник председателя правления Казахстанского института общественного развития

Новая Конституция Казахстана становится основным общественным договором в форме высшего юридического документа, который, с одной стороны, обозначает текущие контуры взаимодействия внутри государства, с другой – определяет ключевые векторы для развития в долгосрочной перспективе.

Во-первых, принятие нового Основного закона утверждает курс на усиление как государственных, так и общественных инс­титутов. Сильные институты – важный тренд современного нациестроительства, который подтвержден конкретными экономическими и социально-политическими исследованиями на глобальном уровне. Новая Конституция Казахстана от преамбулы до заключительных глав пронизана идеей институционализации власти и гражданских инициатив.

В качестве примеров можно привести введение института вице-президента для повышения управляемости государственной системы; переход на пропорцио­нальную систему выборов в Курултай, где резко возрастает роль партий; защиту неправительственного сектора от внешнего воздействия; укреп­ление института семьи как фундамента казахстанского социума.

Во-вторых, принятая на референдуме 15 марта Конституция впервые закреп­ляет образование, науку и инновации в качестве стратегических приоритетов.

Это максимально соответствует духу времени и внутренним запросам нации. В целом конституционное закрепление науки – практика процветающих стран. Так, в Германии, Японии, Южной Корее право заниматься наукой является фундаментальным. В Италии, Швейцарии, Испании и Португалии поддерживать научные исследования – конституционная обязанность государства.

Новая Конституция Казахстана идет дальше – она объявляет науку стратегичес­ким приоритетом развития. Это создает беспрецедентную юридичес­кую основу для устойчивой поддержки, финансирования и формирования долгосрочных научных программ. На прак­тике такой подход будет обеспечивать приоритет бюджетных расходов в пользу развития «знаниевых» направлений, влиять на систему оценки эффективности центральных и региональных государственных органов, а также обеспечивать инновационный крен в экономике.

Когда инновации закреплены в Основном законе как стратегический приоритет – это сигнал для бизнеса, иностранных инвесторов, талантов со всего мира, что Казахстан строит экономику знаний и государство гарантирует поддержку этого курса на конституционном уровне.

В-третьих, упор на культуру в преамбуле и последующих статьях Конституции – это признание того, что человечес­кий капитал теперь также опирается на национальные ценности и творческий потенциал казахстанцев.

Здесь важно сделать оговорку: усиливается глобальная конкуренция за таланты. Страны соревнуются за лучшие умы, креативность и уникальность. Поэтому Казахстан нацелен на уровне Основного закона обеспечить свободу научного, технического и художественного творчества. Дополнительным драйвером станет конституционная защита интеллектуальной собственности. Это то, о чем давно говорили наши уважаемые творческие деятели и лидеры креативной индустрии.

В-четвертых, новая Конституция обеспечивает социальную справедливость.

Когда государство равномерно инвестирует в человеческий капитал, знания и науку, то дает равные возможности всем гражданам независимо от их происхождения, места проживания и достатка. Талантливый ребенок из отдаленного аула должен иметь равные с ребенком из большого города возможности на самореализацию. Это и будет справедливый результат.