В Военно-спортивном колледже им. Бауыржана Момышулы состоялся круглый стол, посвященный реа­лизации Концепции военно-патриотического воспитания молодежи в Казахстане до 2030 года. По сути, речь шла о том, как вернуть довериe к институту службы в условиях цифровой эпохи и изменившихся общественных ожиданий.

Молодежь живет в среде, где ценится компетенция, прозрачность и перспектива. И военно-патриотическое воспитание сегодня – это не набор лозунгов и не торжественная символика, а способность государства показать, что служба в рядах Вооруженных сил – часть профессиональной и гражданской траектории развития личности. Способна ли армия в XXI веке быть не только механизмом мобилизационной готовнос­ти, но и институтом зрелос­ти – местом, где юноша учится ответственнос­ти, где дисциплина не подавляет личность, а современные навыки – цифровые, технические, организационные – становятся не бонусом, а частью стандартной подготовки?

Акцент на казахстанской модели

Геннадий Шиповских, депутат Сената Парламента, член Комитета

по международным отношениям, обороне и безопасности:

– В целом мое отношение к системе воспитательной и пат­риотической подготовки, в том числе в профильных вузах и специальных учебных заведениях Министерства обороны, безусловно, положительное. Сегодня акцент сделан на патрио­тизме, укреплении именно казахстанской модели воспитания, и это оправданно.

Мы видим, что работа ведется системно. Далеко ходить не нужно: колледж имени Бауыржана Момышулы является примером. Имя героя задает планку, а содержание обучения эту планку поддерживает. Мы побывали в аудиториях, пообщались с кадетами. Ребята мотивированы, настроены оптимистично. И меня приятно удивил уровень владения английским языком – это показатель того, что молодежь ориентирована на современный мир.

При этом я убежден, что мы не должны перечеркивать опыт прошлых лет. Сформированная ранее школа военной подготовки была серьезной и во многом до сих пор влияет на пространство стран СНГ. Этот фундамент нельзя игнорировать.

Но и жить только прошлым мы не можем. Мир меняется, как и геополитическая обстановка, меняются правила ведения бое­вых действий. Международная практика и текущие конфликты показывают: тактика, технологии, структура управления – все трансформируется.

Поэтому сегодня нам нужна грамотная коллаборация: сочетание лучшего из накопленного опыта и современных направлений развития. Речь идет о внедрении цифровых решений, использовании элементов искусственного интеллекта, развитии исследовательских программ, новых подходах к управлению и подготовке кадров.

До посещения колледжа мы были в воинской части, где реализуется пилотный проект. Там на практике видно, как меняется направленность подготовки – с учетом новых форм ведения бое­вых действий и современных требований к военнослужащим. Это уже не абстрактные разговоры, а конкретные изменения.

Наша задача – выстроить сис­тему, которая будет опираться на традиции, но отвечать реалиям сегодняшнего дня. Только так можно обеспечить устойчивость и эффективность оборонной сферы в долгосрочной перспективе.

Среда определяет сознание

Галиаскар Сарыбаев, депутат Сената Парламента, член Комитета

по международным отношениям, обороне и безопасности:

– Искусственный интеллект и цифровая среда меняют мировоззрение людей и весь мир. В этой связи Глава государства поручил, чтобы наша страна была в центре цифровых процессов, и мы видим, как это поручение исполняется на практике.

Презентация проекта «Сарбаз+», которую мы увидели в войсковой части 78460, наглядно демонстрирует, что армия становится более прозрачной и понятной для общества: цифровые сервисы, платформы, доступ к информации, возможность для родителей и самих военнослужащих видеть процессы, условия и содержание подготовки. Открытость здесь – не жест пуб­личности, а инструмент доверия. А доверие – это первый шаг к осмысленному патриотизму.

При этом важно понимать: круглый стол проходит в колледже имени Бауыржана Момышулы, а это вторая точка той же системы. Если войсковая часть 78460 демонстрирует, как патриотизм воплощается в реальной службе, дисциплине и современной подготовке, то колледж формирует почву – через воспитание, образование, среду и личные ориентиры.

Патриотическое воспитание нельзя замыкать на армии. Именно поэтому мы сегодня говорим не о разрозненных мероприятиях, а о единой траектории – от школьной скамьи до присяги.

Этот принцип виден на прак­тике. В части ребята осваивают навыки, которые соответствуют сегодняшнему дню: радиотехника, направления, связанные с цифровыми технологиями, беспилотными системами, робототехникой. В колледже это поддерживается образовательной базой и воспитательной работой – там, где формируется уважение к стране, истории, ответственности за границы и безопасность. И когда эти две площадки работают по единой логике, у молодежи появляется ответ на главный вопрос: «Зачем?» Не потому что «так надо», а потому что понятен смысл и видна перспектива.

Современная армия – современные решения

Айгерим Агылтаева,

советник министра обороны:

– Военно-патриотическое воспитание не начинается в армии, оно начинается в детстве. Семья – это маленькое государство. Если в ней заложено зерно уважения к Родине и ответственности, дальше это последовательно укрепляется – в садике, школе, университете, а затем и в армии. Поэтому это не разовые акции и не лозунги по календарю, а комплексная работа, которая ведется годами и должна быть одинаково понятна ребенку, подростку и молодому человеку.

Со своей стороны Министерство обороны проводит системную работу по развитию военно-пат­риотического воспитания, в том числе совместно с Министерством просвещения. Нам важно, чтобы оно не сводилось к формальностям, а имело содержание: через уроки, среду, понятные для молодежи смыслы.

Отдельное направление – качество преподавания НВП. В этом году усиливается требование к подготовке преподавателей: они должны иметь военное образование, чтобы давать детям грамотные знания, отвечать на сложные вопросы и формировать правильное представление о службе, без мифов и упрощений. Речь не о том, чтобы милитаризировать школу, а о том, чтобы в разговоре о долге и безопасности звучала точная профессиональная

информация.

Современная армия – это не только строевая подготовка. Это обучение, новые навыки и технологии: цифровые решения, работа с беспилотниками, элементы ИИ, современные подходы к управлению и связи. Мир не стоит на месте, и армия должна развиваться вместе с ним. Очень важно, чтобы каждый военнослужащий понимал, зачем он служит и чему именно учится.

Да, это конституционный долг. Но это и осознанная подготовка – к защите страны, ответственности, к работе в условиях, где цена ошибки выше, чем в обыч­ной жизни. Служба должна быть понятной по смыслу: для чего нужна боевая подготовка, новые компетенции, почему дисциплина – не режим ради режима, а инструмент выживания и эффективности.

Нельзя игнорировать и то, что всегда называли школой мужества. Это физическая подготовка, выносливость, характер, умение работать в команде и выдерживать нагрузки. Когда с молодыми людьми работают сильные тренеры и спортсмены высокого уровня, это меняет отношение к службе: она воспринимается не как потерянное время, а как период роста и формирования.

Среди молодежи есть мнение, что армия – это пауза, трата времени. Наша задача – показать реальную картину и создать условия, при которых служба дает человеку знания, навыки, физическую форму, внутреннюю собранность и при необходимости профессиональную траекторию.

В этом смысле военно-патрио­тическое воспитание – не один компонент, а связка: знания, в том числе смысл служения, и понимание, что такое любить Родину, физическая подготовка как основа здоровья и готовности, современные навыки и компетенции, востребованные и в армии, и на гражданке. И, конечно, военная и боевая подготовка как ядро, без которого разговор о защите страны превращается в риторику.

Патриотическое воспитание не должно быть делом только Министерства обороны. Это работа всей страны. Как мы любим свою семью, родителей, как заботимся о доме, так же должны относиться и к Родине – как к большой семье, которую нужно уметь защищать.

Воспитание мужества

Меирбек Мендыгалиев, председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотичес­кое

движение «Жас сарбаз»:

– Новые подходы дают хороший импульс развитию военно-патриотического воспитания. Сегодня на нормативном уровне уже закреплены и выстроены разные форматы работы с детьми и молодежью. Это позволяет уходить от общих рамок к четкому разделению по возрасту, задачам и уровню подготовки. Если раньше в основном говорили про улановцев и курсантов, то теперь система стала более структурированной, а значит, более управляемой и понятной для родителей, школ и самих ребят.

С 2018 года движение «Жас сарбаз» ведет системную работу по реализации этих подходов. Сейчас в рядах движения около 280 тысяч воспитанников по всей стране. И важно, что это не участие ради галочки: значительная часть ребят после завершения программы поступает в военные колледжи и институты. То есть патриотическое воспитание здесь работает как траектория: от интереса и дисциплины к выбору профессии и служению.

Мы регулярно проводим рес­публиканские мероприятия. Зимняя спартакиада «Қалқан» – это спортивная и командная подготовка, проверка характера, умение работать вместе. Турнир по қазақ күресі «Жас сарбаз барыс» – как опора на национальные виды спорта и уважение к традициям.

Летом проводится военно-пат­риотический сбор молодежи «Айбын», в прошлом году он состоялся уже в двенадцатый раз. «Айбын» вырос до международного формата: в нем участ­вуют команды из Азербайд­жана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, в качестве наблюдателей присутствовали представители Китайской Народной Республики. Мы постоянно работаем над расширением круга участников, направляем приг­лашения, чтобы дети разных стран могли общаться, дружить, узнавать друг друга и Казахстан как открытую и гостеприимную страну, которая умеет выстраивать партнерство и в гуманитарной сфере.

Наши ребята также выезжают на международные проекты. Они принимали участие в соревнованиях «Наследники Победы» в Москве, в 2025-м заняли третье место. В этом году нас пригласили на сбор «Ватанпарварлар» в Узбекистане, туда поедут победители прошлогоднего сбора «Айбын» от области Абай.

Параллельно в летнее время работают военно-патриотичес­кие лагеря. В этом году такой лагерь планируется в области Жетысу – на базе детского оздоровительного центра в поселке Акши на Алаколе. Осенью проводится конкурс военно-патрио­тической песни, где участ­вуют ребята творческого направления – инструменталисты, солис­ты, танцоры. Это принципиально: патриотическое воспитание – не только строевая подготовка и спорт, оно включает и культурные направления, и чувство локтя и единения.

Отдельный блок – исполнение поручений по развитию технических кружков «Смарт сарбаз». Мы видим, как растет интерес к робототехнике и дрон-направлениям. Недавно прошли соревнования, где наши воспитанники заняли третье место. Следующий шаг – организация республиканского чемпионата по дрон-рейсингу именно среди участников движения. Это отвечает реалиям времени: современные навыки должны быть частью воспитания так же, как дисциплина и физическая подготовка.

В целом классы, клубы и кружки военно-патриотического направления занимаются углуб­ленным изучением начальной военной подготовки, а проверку знаний и навыков мы выносим в формат соревнований и сборов. И здесь многое зависит от преподавателя НВП – от его опыта, традиций, личной культуры.

Поэтому Министерством обороны инициированы учебно-методические сборы для них, вводятся более четкие требования к подготовке: чтобы стать преподавателем НВП, нужно либо пройти службу в Вооруженных силах, либо иметь профильное образование по военному делу, затем пройти тестирование и сертификацию. Рассматриваются и другие возможности подготовки, в том числе для тех, кто обучался на военной кафедре. Все это повышает качество преподавания предмета, а значит, и уровень доверия к самой системе.

На языке смысла, а не лозунга

Татьяна Тропина, представитель Комитета солдатских матерей

«Аналар жүрегі» по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу:

– С гражданской точки зрения я убеждена: патриотичес­кое воспитание должно исходить не только от ведомств, но прежде всего от общества, потому что оно начинается с первых дней жизни, в семье. Любовь к Родине, уважение к ее границам и к тем, кто их защищает, нельзя «включить» по приказу, этому учат дома – словом, примером, отношением.

Пока есть ребята, которые проходят срочную службу и честно выполняют свою обязанность, мы, мамы, действительно спим спокойнее. Мы понимаем, что безопасность страны держится на конкретных людях, на таких же мальчишках, как наши сыновья.

И мы видим, как служба меняет их. Уходят в армию еще дети. Проходит время – и ты уже встречаешь возмужавших собранных молодых мужчин. У многих меняется взгляд на жизнь, ответственность, отношения с близкими. И есть простая, но очень точная деталь: первое, что они делают, это звонят маме.

На гражданке они часто заняты работой, учебой, отношениями, бытом и не всегда осознают, какое значение имеют семья, поддерж­ка и внимание. А в армии это ощущение приходит быстрее, потому что там яснее цена прос­тых вещей. И потому что связь матери и сына – это невидимая нить, которая остается навсегда, несмотря на возраст и расстоя­ния.

При этом я бы не стала идеализировать ситуацию. По моим наблюдениям, патриотическое отношение у части молодежи формируется сложнее, чем раньше.

Многие задают один и тот же вопрос: «Почему и кому я должен?» И это не повод ругать ребят, а сигнал, что взрос­лые – общество, школа, медиа, семья – должны говорить с ними иначе: спокойнее, содержательнее, на языке смысла, а не лозунга.

Приведу один показательный эпизод. В учебном центре мы проводили акцию памяти, и из 250 ребят только несколько смогли назвать имена своих дедов или прадедов, которые воевали. Но не стоит выносить приговор этому поколению. Это тревожный маркер того, что интерес к истории и личной памяти в семьях ослаб. Значит, эту связь нужно возвращать.

Как у матерей, у нас есть конк­ретные просьбы к системе. Первое: больше открытости и обратной связи. Матери хотят понимать, в каких условиях служит их сын, какова программа подготовки, к кому можно обратиться, если есть проблема. Второе: акцент на ценностной части, но без назиданий, чтобы подросток еще до призыва видел, что служба – это не потерянный год, а школа навыков, дисциплины и взросления.

Третье: единая работа школы, колледжей, армии и общест­венных организаций в деле воспитания. И четвертое, самое болезненное: качество призыва и медицинского отбора. Мы регулярно присутствуем на призывных пунктах и видим, что здесь бывают нарушения. Нельзя гнаться за количеством в ущерб качеству. Нельзя отправлять в армию ребят с

серьезными заболеваниями. Это бьет по доверию родителей, безопасности самих солдат и по репутации службы в целом.

Мы поддерживаем саму идею военно-патриотического воспитания и считаем ее важной. Но доверие к этой работе начинается с простого – с человеческой безопасности, уважения к семье, честного отбора, понятного смысла службы. Тогда патриотизм перестает быть абстракцией и становится ответственностью, которую молодежь принимает осознанно.