Сегодня в публикации под рубрикой «Эксперт-совет» речь пойдет о том, как инновационные технологии сделать основой прорыва в разных сферах.

Сырымбет Каскеев, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам

Послание Главы государства традиционно открывает новый политический сезон. В этом году оно акцентировано на практическом применении цифровизации и искусственного интеллекта для развития ключевых отраслей. Особое внимание Президент уделил инвестиционной политике, обозначив ее как один из приоритетов. Поставлена амбициозная задача – кардинально обновить систему привлечения инвестиций с целью достичь показателя в 150 млрд долларов прямых иностранных вложений к 2029 году.

На сегодня в стране функционирует ряд консультативных и координационных органов: Совет иностранных инвес­торов, Совет по улучшению инвестиционного климата, Инвестиционный штаб. Диалог с инвесторами налажен, инфраструктура взаимодействия сущест­вует. Однако, несмотря на это, мы наблюдаем замедление устойчивой динамики привлечения финансовых средств.

Важно понимать, что снижение инвестиционной активности – это не только локальный, но и глобальный тренд. Согласно последним данным ЮНКТАД, в прошлом году мировые потоки прямых иностранных инвестиций сократились на 11%. При этом фокус инвесторов смещается обратно в сторону развитых стран, тогда как ранее основным магнитом выступали развивающиеся государства.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевыми факторами для инвесторов сегодня являются предсказуемость и прозрачность правил. Геополитическая нестабильность, санкционные риски – все это усиливает значимость институциональной устойчивости и правовой определенности. Президент в своем Послании справедливо подчеркнул необходимость согласованных действий и формирования инвестиционного запроса, исходя из потребностей отраслей.

В рамках реализации поручений Президента АСПиР приступило к разработке Индекса инвестиционной привлекательности регионов. Этот инст­румент призван стимулировать местные исполнительные органы к активному участию в инвестиционной политике. Индекс будет основан на статистических данных, а также на результатах опросов инвесторов и независимых экспертов.

Привлечение капитала – лишь первый шаг. Не менее важно его эффективное использование. В этом контексте ключевую роль играет деловой климат. Президент обозначил задачи по расширению предпринимательской инициативы и стимулированию активности малого и среднего бизнеса, который уже формирует около 40% экономики. В стране зарегистрировано почти 2 млн субъектов малого предпринимательства – это значительный резерв для экономичес­кого роста.

Президент также отметил необходимость ревизии законодательства в сфере предпринимательства. Бывают случаи, когда новые нормы противоречат действующим, создавая правовую неопределенность. В этой связи поручено соз­дать Центр регуляторного интеллекта – структуру, которая будет систематизировать нормативную базу, выявлять барьеры и формировать ориентиры для развития частной инициативы.

Таким образом, Послание Президента задает четкую и амбициозную повестку. Оно требует от нас стратегического мышления, межведомственной координации и открытого диалога с бизнесом. АСПиР внесет свой вклад, обеспечивая аналитическую поддержку и реализацию поручений Главы государства на высоком профессиональном уровне.

Поддержка должна быть адресной

Айгуль Кошербаева,

ученый секретарь Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Как экономист хотела бы выделить несколько тематических блоков, прозвучавших в Послании.

Первый – социальная поддержка. Президентом была озвучена достаточно жесткая, но справедливая формулировка: система льгот и пособий перегружена и неэффективна. Это признание назрело давно. Перегрузка системы приводит к снижению ее действенности и распылению ресурсов. Данные системные проблемы подтверждает анализ регио­нальных бюджетов и отчетов Высшей аудиторской палаты.

Особенно показательной стала фраза о том, что СССР не существует уже 35 лет, а ветераны все молодеют. Это не просто риторика, а сигнал к пересмотру подходов: в государственной политике важно четко определять целевую аудиторию и обеспечивать адресность помощи. Прозвучала идея унификации – перехода от разрозненных подходов к единому стандарту определения нуждаемости. Это означает отмену или объединение устаревших и дублирующих норм, что потребует серьезной работы от Министерства труда и социальной защиты населения.

Ключевым приоритетом становится сочетание социальной справедливости и экономической эффективности. Сегодня в Казахстане действует широкий спектр социальной поддержки, но при этом мы часто упускаем из виду, что эффективность – основа устойчивого развития. Как эксперт ООН по вопросам устойчивого развития могу подтвердить: инклюзивность и недопущение исключения уязвимых групп должны сочетаться с рациональным использованием ресурсов. Это требует включенности экспертного сообщества, проведения экономических расчетов и доказательной политики.

Второй важный блок – жилищно-коммунальное хозяйство. Более 70% инфраструктуры изношено, и действующая субсидируемая тарифная политика не обеспечивает устойчивость. Переход к рыночной модели предполагает постепенное освобождение тарифов от госрегулирования, что создает стимулы для инвестиций, модернизации сетей, повышения качества обслуживания и устранения перекрестного субсидирования, когда бизнес платит больше, чтобы компенсировать расходы населения.

При этом важно обеспечить социальную защиту уязвимых слоев населения. Поддержка, опять же, должна быть адресной, с четкими критериями, кто и почему относится к категории нуждающихся. Это требует прозрачности тарифной политики: регуляторы обязаны публиковать структуру тарифов и прогнозы. Внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в процессы определения нуждаемости позволит минимизировать коррупционные риски и повысить точность решений.

На практике я сталкивалась с защитой тарифных структур в антимонопольном агентстве, в частности по природному газу. Тогда процесс утверждения был непрозрачным, и информация оставалась в узком кругу компаний. Мировой опыт показывает: тариф должен состоять из постоянной и переменной частей. Переход к долгосрочным тарифам вместо ежегодных пересмотров обеспечит инвестиционную устойчивость для операторов. Это улучшит качество и надежность коммунальных услуг, привлечет частные инвестиции и повысит подотчетность управляющих компаний.

Наконец, нельзя обойти стороной воп­росы региональной политики. Послание затронуло тему урбанизации – пусть и косвенно, но это важный сигнал. Урбанизация – не только демографический процесс, но и вызов для инфраструктуры, занятости, социальной политики. В этом направлении необходима комп­лексная стратегия, учитывающая специфику регионов и потенциал городов как драйверов роста.

ИИ со школьной скамьи

Адиль Кусманов, председатель правления Центра международных программ

Вопрос передачи инновационной политики в ведение Министерства науки и высшего образования обсуждался давно. Надо признать, что сегодня мы вкладываем значительные средства в развитие науки, но получаем относительно скромный результат. Это говорит о том, что масштабные бюджетные инвестиции не всегда дают ожидаемый эффект.

Если говорить о доле расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), то она долгое время стагнировала – от 0,12% до 0,14% ВВП, сейчас достигла 0,16%, но стратегическая цель в 1% все еще далека. При этом около 77% всех вложений в НИОКР идут от государства, а это значит, что именно оно остается основным драйвером инновационной активности. Однако простая передача функций между министерствами не решит проблему. Здесь необходима целостная экосистема, включающая трансфер технологий, развитие вузов, международное сотрудничество.

Если говорить о программе «Болашак», то мы видим явную нехватку PhD-специалистов, а этот показатель – как раз один из ключевых индикаторов состояния науки и инноваций в стране.

Важным направлением стало применение искусственного интеллекта. Начинать обучать этому нужно со школы, и крупнейшие экономики – Китай и США – уже претворяют в жизнь данную стратегию.

В этом контексте крайне важна роль педагогов. Повышение их статуса – шаг в правильном направлении, но для масштабного внедрения ИИ-образования необходимо обучить самих учителей. Исследование GLEO показало, что эти технологии помогают педагогам экономить до 5–6 часов в неделю, если использовать данный ресурс грамотно.

У нас около 3–4 млн школьников, и чтобы охватить такую аудиторию, нужна методологическая работа, за которую должны взяться министерства просвещения, науки и высшего образования. Здесь мы готовы подключиться через инструменты программы «Болашак», включая профессиональные и научные стажировки. Будем направлять педагогов из регионов на повышение квалификации, особенно по методике преподавания ИИ.

Мыслить креативно

Альтаир Ахметов, декан Школы цифрового госуправления Astana IT University

Если посчитать, сколько раз в Послании в разных контекстах используются понятия «искусственный интеллект» и «цифровизация», станет понятно, что идея цифрового суверенитета прошла красной линией через весь текст докумен­та. Глава государства очень своевременно ставит этот вопрос в центр государственной повестки, ведь речь идет не просто о технологиях, а о новом измерении независимости страны. Если мы сейчас потеряем темп внедрения новых технологий во все сферы жизни общества, то рискуем утратить стратегическое преимущест­во в современном мире.

Президент поставил цель в течение трех лет стать полноценным цифровым государством, в основе ее достижения – трансформация государственного аппарата и системы управления. Сегодня государства конкурируют между собой не только экономикой, но и моделями управления. И у нас есть шанс совершить тот прорыв, о котором мечтали поколения.

Первый тренд: переход от электронного правительства к умному (Smart Government). Глава государства отметил, что мы серьезно продвинулись в автоматизации и цифровых услугах. Сегодня цифровое ведомство работает над тем, чтобы государственные услуги были проактивными.

Второй тренд: переход от модели back-office к front-office. Да, ресурс ИИ должен применяться в космомониторинге сельхозугодий или управлении водными ресурсами. Но главное – это возможность персонализированного взаимодействия государства с каждым гражданином, предприятием, организацией.

Раньше это было невозможно: как вести переписку с 20 млн человек? Сегодня искусственный интеллект позволяет обрабатывать массивные данные, извлекать инсайты, давать обратную связь и строить качественное взаимодействие. Это и есть новый формат – front-office.

Любая трансформация невозможна без трех компонентов: кадры, процессы и технологии. С технологиями мы продвинулись, у нас уже два суперкомпьютера. Что касается процессов, то Президент озвучил важное решение: наделить руководителя нового министерства ИИ статусом заместителя Премьер-министра. Это обеспечит координацию между ведомствами и секторами экономики.

Но нельзя забывать и о том, что инновации генерируют ученые. Поэтому эффективное управление реформой требует опоры на научное сообщество. Вопрос человеческого капитала остается открытым. Мы не можем сказать, что специалистов нет, но и не можем утверждать, что их достаточно. Поэтому университеты играют ключевую роль в построении и развитии цифровой экономики.

Нам нужны кадры, мыслящие нестандартно, креативно, способные видеть дальше. Применение ИИ безгранично, и именно здесь открывается окно возможностей для нашей талантливой молодежи. Это шанс для Казах­стана совершить качественный рывок в развитии.