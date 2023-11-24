Новая улица разгрузила проспект Туран в Астане

Открытие нового участка дороги по улице Ч. Айтматова от ул. Сыганак с выездом на проспект Улы Дала снизило транспортную нагрузку на проспект Туран на 15%. Об этом сообщили в столичном акимате, передает Kazpravda.kz

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"Этот показатель определен в соответствии с данными исследований, проведенных CTS посредством интеллектуальной транспортной системы", - отметили в городской администрации.

Для того, чтобы рационально использовать время и не стоять в пробках, автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездки.

В акимате напомнили, что с 17 ноября открылось движение по ул. Ч. Айтматова от ул. Сыганак с выездом на проспект Улы Дала в обоих направлениях по 4 полосам: две – в одну сторону, две – в обратную. В перспективе дорога будет восьмиполосной.

Предполагается, что новый участок улицы Ч. Айтматова также позволит снизить нагрузку на проспект Кабанбай батыра, улицу Сыганак и улицу К. Мухамедханова.

Работы по строительству продолжения улицы Ч. Айтматова с выходом на проспект Улы Дала продолжатся в 2024 году.