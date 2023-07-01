Нового акима назначили в Петропавловске

Распоряжением акима СКО Серик Махсутович Мухамедиев назначен акимом города Петропавловск, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Северо-Казахстанской области.

Мухамедиев Серик Махсутович родился 9 января 1965 года, в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. В 1989 году закончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, по специальности "инженер".

С 1989 года начал трудовую деятельность начальником отдела эксплуатации Автоколонны 2562 в Алматы.

Работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО "АВТО-холдинг компаниясы", директором ТОО "Эй Джи трейд", финансовым директором ТОО "Компания Достар плюс", финансовым директором ТОО "Дега плюс" (ноябрь 1991 г. — июль 2010 г.).

На государственной службе работает с июля 2010 года. Работал на должностях главного специалиста отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальника отдела организации пассажирских перевозок, заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, руководителя Управления строительства Северо-Казахстанской области (март 2016 г. — октябрь 2021 г.).