Новоселье у огнеборцев

В административном трехэтажном здании оборудованы кризисные и ситуационные центры, диспетчерская служба, учебные классы, рабочие кабинеты для сотрудников ДЧС и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В двухэтажном пожарном депо соз­даны все необходимые условия для пожарных-спасателей. Здесь предусмотрены комнаты отдыха, спальня, кухня, спортивный и актовый залы, технические помещения, а также учебно-тренировочная башня для повышения профессиональной подготовки личного состава.

Новая часть, в которой работают 108 пожарных, оснащена современной техникой и обеспечивает пожарную безопасность жителей 18 микрорайонов.

Участие в церемонии открытия пожарного депо принял министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Сырым Шарипханов. Особо отличившимся и проявившим мужество во время службы сотрудникам ДЧС Шымкента вручены награды. Так, за вклад в развитие города и активную гражданскую деятельность звание «Почетный гражданин города» присвоено заслуженному ветерану органов гражданской защиты Уалихану Ережепову.