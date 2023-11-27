Новоселье у огнеборцев

Свежий выпуск
0
Любовь Доброта

В Шымкенте открылся комплекс пожарного депо с административным зданием. Объект построен за счет средств местного и республиканского бюджета.

фото из архива "КП"

В административном трехэтажном здании оборудованы кризисные и ситуационные центры, диспетчерская служба, учебные классы, рабочие кабинеты для сотрудников ДЧС и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В двухэтажном пожарном депо соз­даны все необходимые условия для пожарных-спасателей. Здесь предусмотрены комнаты отдыха, спальня, кухня, спортивный и актовый залы, технические помещения, а также учебно-тренировочная башня для повышения профессиональной подготовки личного состава.

Новая часть, в которой работают 108 пожарных, оснащена современной техникой и обеспечивает пожарную безопасность жителей 18 микрорайонов.

Участие в церемонии открытия пожарного депо принял министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Сырым Шарипханов. Особо отличившимся и проявившим мужество во время службы сотрудникам ДЧС Шымкента вручены награды. Так, за вклад в развитие города и активную гражданскую деятельность звание «Почетный гражданин города» присвоено заслуженному ветерану органов гражданской защиты Уалихану Ережепову.

#Шымкент #бюджет #пожарное депо #здание

Популярное

Все
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу подарили «Мерседес»
Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области
Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года
В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников
Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"
Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном
Поступательное движение вперед
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
В убийстве своего ребенка призналась мать
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий
Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития – что изменится
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Байден за воссоединение сектора Газа и Западного берега
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа
Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области
40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электричества из-за непогоды
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане
В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ
Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

Вместо молока
Нужны ли нам проступки?
Равные партнеры
От потребностей – до решений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]