Новую модель аттестации педагогов готовят в Казахстане

Образование
Ключевым изменением станет полная отмена тестирования для оценки знаний педагогов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения внедряет ряд изменений в систему аттестации педагогов,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Основная цель проводимых реформ - формирование справедливой и прозрачной системы оценки труда педагогов, а также сокращение избыточных требований и необоснованных финансовых затрат.

Новая модель аттестации будет основываться на результатах профессиональной деятельности педагогов и будет переведена в максимально понятный и объективный формат.

"Ключевым изменением станет полная отмена тестирования для оценки знаний педагогов. Тестирование проходят молодые специалисты, окончившие учебные заведения по педагогической специальности, и педагоги, желающие возобновить педагогическую деятельность. Также ОЗП сохраняется для руководителей организаций образования, заместителей руководителей, методистов методического центра (кабинета)", - говорится в сообщении.

Педагоги, имеющие непрерывный стаж работы в школе не менее 2 лет, могут подать заявку на присвоение квалификационной категории. Оценка их квалификации проводится по результатам практики в соответствии с новыми Правилами. Портфолио формируется на основе достижений педагога и обучающихся, оценки качества урока и воспитательной работы.

Также исключается требование по предоставлению авторских программ и учебно-методических материалов для всех уровней.

Данные изменения относятся к системе аттестации, которая будет введена с 2027 года.

В целях поэтапного перехода к новой системе предусмотрен переходный период. Педагогам, не набравшим пороговый балл на заявленную квалификационную категорию при первой попытке сдачи ОЗП, действующие квалификационные категории и соответствующие надбавки будут полностью сохранены.

Их аттестация переносится на 2026-2027 учебный год и будет проходить по новым Правилам, без необходимости сдачи ОЗП. Сдача ОЗП больше не является обязательным условием для прохождения аттестации.

Таким образом, повторная сдача ОЗП (на платной основе) отменена в связи с исключением данной нормы в новых Правилах. Средства, оплаченные за повторную сдачу ОЗП, будут полностью возвращены.

Педагоги, прошедшие ОЗП на данный момент, и педагоги, подтверждающие квалификационные категории без сдачи ОЗП, пройдут аттестацию по действующим правилам в текущем учебном году.

В настоящее время ведётся разработка Правил нового формата аттестации педагогов.

#Минпросвещения #аттестация #педагоги

