Новые идеи и новые возможности Статьи 30 апреля 2025 г. 9:00 1 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Республиканский форум рабочей молодежи объединил участников из 15 регионов страны фото автора Среди тех, кто приехал на форум, были студенты, обучающиеся по рабочим специальностям, сотрудники предприятий, представители профсоюзных организаций. Как отметили организаторы, это не просто площадка для профессионального развития, это уникальная платформа, которая открывает новые идеи и дает большие возможности. Здесь говорили о повышении престижа рабочих профессий среди молодежи, о профориентации, поддержке технического и профессионального образования. Для гостей форума были организованы обучающие курсы и тренинги. Спикерами выступили депутаты Парламента РК, представители отраслевых министерств, крупных компаний и молодежных организаций. По информации заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Биржана Алимжанова, с 2023 года возрастной предел молодежи был поднят до 35 лет. Это позволило увеличить количество молодых людей, которые могли бы воспользоваться государственной поддержкой. По последним данным, в Казахстане численность молодежи составляет треть населения, это более 5,8 млн человек. – Основные проблемы, волнующие молодежь на данном этапе, – это жилье, занятость и образование. Поэтому по поручению Главы государства запущена льготная жилищная программа «Наурыз». Для ее реализации запланировано финансирование в объеме 219,8 миллиарда тенге. В результате государственной поддержки будет охвачено более 5,4 тысячи граждан в возрасте до 35 лет, – отметил Биржан Алимжанов. Не менее актуальным вопросом является занятость молодежи. Как известно, в стране реализуется ряд госпрограмм. Так, по заявкам работодателей запущен проект общественных работ, организуемых центрами занятости населения. Кроме того, в рамках поддержки молодых предпринимателей государством предусмотрено предоставление гранта в размере 400-кратного месячного расчетного показателя. Это стартовый капитал, предоставляемый на безвозвратной основе для начала и развития нового бизнеса. Эти средства позволяют гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, реализовываться, обеспечивать себя стабильным доходом. На 1 января 2025 года выдано 8,9 тыс. таких грантов. Также реализуется молодежная оплачиваемая практика, специально предназначенная для безработных из числа выпускников. Следующий вопрос касается образования. В стране действует программа «Болашақ» для получения образования за рубежом. В 2019 году впервые прошел отбор в Президентский кадровый резерв. Это эффективный социальный лифт на государственной службе для молодых. С 2021 года по инициативе Главы государства в целях поддержки талантливой молодежи им ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге. #молодежь #форум #рабочая молодежь