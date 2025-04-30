Среди тех, кто приехал на форум, были студенты, обучающиеся по рабочим специальностям, сотрудники предприятий, представители проф­союзных организаций. Как отметили организаторы, это не просто площадка для профессионального развития, это уникальная платформа, которая открывает новые идеи и дает большие возможности.

Здесь говорили о повышении прес­тижа рабочих профессий среди молодежи, о профориентации, поддержке технического и профессионального образования. Для гостей форума были организованы обучающие курсы и тренинги. Спикерами выступили депутаты Парламента РК, представители отраслевых министерств, крупных компаний и молодежных организаций.

По информации заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Биржана Алимжанова, с 2023 года возрастной предел молодежи был поднят до 35 лет. Это позволило увеличить количество молодых людей, которые могли бы воспользоваться государственной поддержкой. По последним данным, в Казахстане численность молодежи составляет треть населения, это более 5,8 млн человек.

– Основные проблемы, волнующие молодежь на данном этапе, – это жилье, занятость и образование. Поэтому по поручению Главы государства запущена льготная жилищная программа «Наурыз». Для ее реализации запланировано финансирование в объеме 219,8 миллиарда тенге. В результате государственной поддержки будет охвачено более 5,4 тысячи граждан в возрасте до 35 лет, – отметил Биржан Алимжанов.

Не менее актуальным вопросом является занятость молодежи. Как известно, в стране реализуется ряд госпрограмм. Так, по заявкам работодателей запущен проект общественных работ, организуе­мых центрами занятости населения. Кроме того, в рамках поддержки молодых предпринимателей государством предусмотрено предоставление гранта в размере 400-кратного месячного расчетного показателя. Это стартовый капитал, предоставляемый на безвозвратной основе для начала и развития нового бизнеса.

Эти средства позволяют гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, реализовываться, обеспечивать себя стабильным доходом. На 1 января 2025 года выдано 8,9 тыс. таких грантов. Также реализуется молодежная оплачиваемая практика, специально предназначенная для безработных из числа выпускников.

Следующий вопрос касается образования. В стране действует программа «Болашақ» для получения образования за рубежом. В 2019 году впервые прошел отбор в Президентский кадровый резерв. Это эффективный социальный лифт на государственной службе для молодых. С 2021 года по инициа­тиве Главы государства в целях поддержки талантливой молодежи им ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге.