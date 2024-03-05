Новые инвестиционные монеты выпустил Нацбанк

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

С 6 марта инвестиционные монеты KÓKBÓRI можно будет приобрести через территориальные филиалы Нацбанка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Как уточняется, новые инвестиционные монеты KÓKBÓRI – результат проведенного НБК ребрендинга инвестиционных монет ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS.

В дизайне KÓKBÓRI использована стилистика серии монет «Культовые животные – тотемы кочевников». Благодаря эксклюзивному дизайну инвестиционные монеты KÓKBÓRI могут быть интересны не только как инструмент инвестирования, но и коллекционирования. 

Впервые инвестиционные монеты представлены в двух вариантах изготовления.

— Золотые и серебряные монеты proof качества изготовлены с применением защитного элемента в виде интерференционного радужного покрытия. Также в отличие от монет качеством uncirculated, эти монеты будут выпускаться в индивидуальных деревянных футлярах, в черном (для золотых монет) и белом (для серебряных монет) цвете, — говорится в официальном сообщении.

Основная цель выпуска инвестиционных монет – предоставление населению альтернативного инструмента сбережений или инвестиций в драгоценные металлы.

Особенности инвестиционных монет:

- получение инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе;

- отсутствие налога на добавленную стоимость во время покупки монет (за исключением сувенирной упаковки);

- содержание драгоценного металла составляет 99,99% (проба 999,9);

- инвестиционные монеты НБК продаются только через территориальные филиалы НБК, а коллекционные монеты реализуются через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что инвестиционные монеты всех номиналов обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех казахстанских банках.

Обратный выкуп инвестиционных монет ведется филиалами НБК по цене, рассчитанной на основании веса химически чистого драгоценного металла, содержащегося в монете, а также утреннего фиксинга драгоценных металлов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

Инвестиционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

 

#инвестиции #продажа #Нацбанк #монеты #выпуск

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