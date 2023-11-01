Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Как отметили в пресс-службе банка, реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 ноября 2023 года.

О коллекционных монетах TÁŃIRLIK TANYM

Дизайн монеты TÁŃIRLIK TANYM (взгляд Тенгри) основан на легенде о мифическом дереве жизни – "Байтерек", корнями удерживающем землю, а кроной - поддерживающим небо. Священная птица Самрук, живущая на вершине дерева, и Айдахар, обитающий у его корней, – вечные символы смены лета и зимы, дня и ночи, борьбы добра и зла.

Составная коллекционная монета TÁŃIRLIK TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты – 162,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 500 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

Изображение монеты TÁŃIRLIK TANYM

Отмечается, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

В банке напомнили, что для пользователей также доступно к скачиванию мобильное приложение «Монеты Казахстана». В нем содержится информация о всех выпускаемых монетах НБК, которые распределены в тематические разделы по сериям с кратким описанием. По отдельным монетам размещены ссылки на видеоролики, 3D-изображения монет, а также элементы дополненной реальности.