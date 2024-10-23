Новые меры для борьбы с мошенничеством введет Нацбанк

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект изменений в постановление Нацбанка размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 6 ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк продлит срок обязательного хранения банками фото держателей платежных карт, зафиксированных у банкомата, передает корреспондент Kazpravda.kz 

В сравнительной таблице к проекту отмечается, что новая норма разработана в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством.

«В банкоматах устанавливается не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. Зафиксированные камерой изображения хранятся эквайером не менее 180 календарных дней. В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации», – говорится в тексте документа.

Напомним, срок хранения фото-видео материалов в банкоматах, в соответствии с действующим постановлением, составляет 60 дней.

Вместе с тем, для оперативного сбора информации о сбоях и простоях, возникающих у банков второго уровня, главный банк страны, в соответствии с предлагаемыми нормами, требует сообщать о сбоях терминалов продолжительностью более часа.

#Нацбанк #фото #банкомат

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