Новые учебники апробируют в нескольких школах РК

Цель апробации — выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам для 4-го класса, разработанных на основе новой учебной программы, а также выбор оптимального учебного материала для школ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Апробация охватывает учебники для 4-го класса по следующим предметам: «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Русский язык» (для школ с казахским языком обучения), «Иностранные языки» (английский, немецкий, французский) и «Цифровая грамотность» (электронный учебник).

Участниками апробации являются как педагоги, так и учащиеся, что позволит собрать полное представление о функциональности и эффективности учебников.

Центром проводится пятиступенчатая экспертиза: научно-педагогическая экспертиза, этап доработки, апробация в пилотных школах и общественное обсуждение и предметная экспертная комиссия.

Также педагоги желающие подать заявку для того, чтобы стать экспертами, могут пройти анкетирование на официальном сайте bmso.kz.