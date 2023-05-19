Новых акимов районов назначили в Алматы

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Фото: Kazpravda.kz

Так, акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев, с августа 2022 года руководивший управлением государственных активов города.

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения он занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года он являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Алматы.