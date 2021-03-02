Новый источник «черного золота»

Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.

По словам экспертов, это самое крупное подземное скопление углеводородов, найденное в регионе за последние 30 лет. Мощный фонтан нефти был получен из первой разведочной скважины Т3-1 участка Тепке, расположенного на стыке Мангистауского и Бейнеуского районов, рядом с уже известными нефтеносными горизонтами – Каракудука, Арыс­тановского и Комсомольского.

Согласно анализу, нефть участка Т легкая, безсернистая, добываемая стандартными способами. Сообщается, что точный подсчет запасов углеводородного сырья будет выполнен после завершения строительства и начала освоения скважины.

Положительному результату бурения разведочной скважины предшествовали крупные исследования геологов и геофизиков, стартовавшие в 1999 году. В начале 2018-го на территории участка Тепке были проведены геолого-гео­физические работы, в итоге выявлено 6 перспективных объектов.

Глава региона Серикбай Трумов подчеркнул, что открытие месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона и позволит создать новые рабочие места.