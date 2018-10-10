Новый нефтегазовый проект с бюджетом в 5 млрд долларов запускают на Тенгизе

На Тенгизе ожидается запуск проекта NERP (North East Ring Project – прим. автора) с бюджетом пять миллиардов долларов. На месте будут пробурены 66 новых скважин. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня нефтегазовая отрасль демонстрирует активность. Положительная динамика цен на нефть оживила отрасль. Дан старт проекту расширения Карачаганака с бюджетом не менее пяти миллиардов долларов, активно реализуется ПБР с бюджетом 37 миллиардов долларов. На Каспийском море будут совместно реализованы проекты Хазар и Каламкас-море. Кроме того, на Тенгизе ожидается проект NERP с бюджетом пять миллиардов долларов. Будут пробурены 66 новых скважин. Для участников отрасли важно быть вовлеченными в эти проекты", – сказал Жаксылыков.
Он напомнил, что в своем недавнем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил множество задач для развития нефтегазовой отрасли.
"Как вы знаете, с момента вступления в ВТО наша страна больше не может требовать от новых нефтедобывающих компаний покупать товар казахстанского производства. Хотя сегодня мы наблюдаем картину, когда страна-основоположник ВТО – США предпринимает противоречащие правилам ВТО действия. Глава государство в своем Послании дал четкий сигнал развивать и поддерживать казахстанское содержание", – отметил Жаксылыков.
Также спикер добавил, что было поручено оживить кредитный сектор экономики.
"Банкам поручено кредитовать реальных игроков экономики. Сегодня мы наблюдаем картину, когда банки не могут предоставить ликвидность нефтесервисным компаниям – на пополнение оборотных средств. Некоторые тендеры исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. Не секрет, что очень мало отечественных компаний обладают свободными оборотными средствами. Данное поручение должно оживить сектор экономики. Третье важное поручение Главы государства – создание фонда прямых инвестиций для реализации промышленных проектов в стране", – сообщил Жаксылыков.
В свою очередь генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов объяснил необходимость расширения Карачаганака.
"Сейчас этот проект вышел на окупаемость, и, соответственно, по соглашению о разделе продукции есть определенные нормы, когда этот проект самоокупается, то доля государства увеличивается. Если речь идет по проекту Карачаганак, раньше до окупаемости доля государства была в размере 20 процентов, теперь доля государства может достигать 80 процентов. В зависимости от уровня рентабельности проекта. Проект расширения Карачаганака дает увеличение добычи нефти, и, соответственно, больше доходов в бюджет", – заключил Жумагулов.