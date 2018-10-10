Новый нефтегазовый проект с бюджетом в 5 млрд долларов запускают на Тенгизе

Экономика
8454
Жанат Тукпиев
Фото: mcc.kz
На Тенгизе ожидается запуск проекта NERP (North East Ring Project – прим. автора) с бюджетом пять миллиардов долларов. На месте будут пробурены 66 новых скважин. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня нефтегазовая отрасль демонстрирует активность. Положительная динамика цен на нефть оживила отрасль. Дан старт проекту расширения Карачаганака с бюджетом не менее пяти миллиардов долларов, активно реализуется ПБР с бюджетом 37 миллиардов долларов. На Каспийском море будут совместно реализованы проекты Хазар и Каламкас-море. Кроме того, на Тенгизе ожидается проект NERP с бюджетом пять миллиардов долларов. Будут пробурены 66 новых скважин. Для участников отрасли важно быть вовлеченными в эти проекты", – сказал Жаксылыков.

Он напомнил, что в своем недавнем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил множество задач для развития нефтегазовой отрасли.

"Как вы знаете, с момента вступления в ВТО наша страна больше не может требовать от новых нефтедобывающих компаний покупать товар казахстанского производства. Хотя сегодня мы наблюдаем картину, когда страна-основоположник ВТО – США предпринимает противоречащие правилам ВТО действия. Глава государство в своем Послании дал четкий сигнал развивать и поддерживать казахстанское содержание", – отметил Жаксылыков.

Также спикер добавил, что было поручено оживить кредитный сектор экономики.

"Банкам поручено кредитовать реальных игроков экономики. Сегодня мы наблюдаем картину, когда банки не могут предоставить ликвидность нефтесервисным компаниям – на пополнение оборотных средств. Некоторые тендеры исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. Не секрет, что очень мало отечественных компаний обладают свободными оборотными средствами. Данное поручение должно оживить сектор экономики. Третье важное поручение Главы государства – создание фонда прямых инвестиций для реализации промышленных проектов в стране", – сообщил Жаксылыков.

В свою очередь генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов объяснил необходимость расширения Карачаганака.

"Сейчас этот проект вышел на окупаемость, и, соответственно, по соглашению о разделе продукции есть определенные нормы, когда этот проект самоокупается, то доля государства увеличивается. Если речь идет по проекту Карачаганак, раньше до окупаемости доля государства была в размере 20 процентов, теперь доля государства может достигать 80 процентов. В зависимости от уровня рентабельности проекта. Проект расширения Карачаганака дает увеличение добычи нефти, и, соответственно, больше доходов в бюджет", – заключил Жумагулов.

Популярное

Все
В Казахстане посчитали население
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Зарплата управляющего «АрселорМиттал Темиртау» составляла 1 млн тенге в день
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области
Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
Стали известны подробности пожара на шахте в Карагандинской области
Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин
Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
Семьи погибших горняков будут ежемесячно получать 400-500 тыс. тенге
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Читайте также

Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата а…
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
Смаилов раскрыл планы по увеличению доходов госбюджета
Президент встретился с генеральным директором Semmaris Стеф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]