Вопросы энергодефицита откладывать нельзя

Экономика
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Николай Жоров

В Алматы состоялось заседание «круглого стола» на тему «Развитие атомной энергетики и ресурсная база»

фото Юрия Беккера

Мероприятие было пос­вящено актуальным вопросам развития в Казахстане атомной энергетики как одного из ключевых направлений энергетической политики республики.

Особое место в ходе выступ­лений экспертов уделялось воп­росам, касающимся безопас­ности ядерных технологий, совершенствования нормативной базы в сфере мирного использования атомной энергии, стратегии добычи урана и возможностей привлечения в отрасль инвестиций.

В качестве спикеров на заседании выступили представители Национального ядерного центра, Института ядерной физики, АО «НАК «Казатомпром», Научно-технического центра безопасности ядерных технологий, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», а также эксперты из Иордании, России, Монголии и Южной Кореи.

Тон выступлениям задал генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. Сопровождая свой доклад слайдами, он отметил, что в последние годы потреб­ление электроэнергии в стране значительно возросло и продолжает расти. В ходе поиска альтернативных источников базовой электрогенерации изучается возможность строительства современной безопас­ной атомной электростанции.

– Вопрос строительства атомной электростанции стоит на повестке уже не первый год. Чтобы учесть мнение наших граждан, руководством страны предложено вынести этот воп­рос на референдум. Уже сейчас мы проводим в регионах общественные обсуждения, где рассказываем о влиянии АЭС на экологию, о гарантиях безопасности для населения и окружающей среды, – отметил Тимур Жантикин.

К слову, по данным предварительных опросов, более половины казахстанцев положительно оценивает идею строительства АЭС.

Исполнительный директор Научно-технического центра безопасности ядерных технологий Ирина Тажибаева в ходе выступления отметила, что у Казахстана есть огромный опыт безаварийной эксплуатации четырех исследовательских реакторов и первого в мире опытно-промышленного энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-350.

При этом Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам урана и первое по объему его добычи. В республике имеется свое производство компонентов ядерного топлива, успешно налажено производство изотопов и радиофармпрепаратов.

В республике безопасно экс­плуатируется банк МАГАТЭ низкообогащенного урана на базе АО «УМЗ». Ведется подготовка кадров для атомной отрасли на базе Национального ядерного центра и Института ядерной физики, НАК «Казатомпром» и филиалов профильных кафедр вузов РК. Вся эта работа позволяет сказать, что Казахстан имеет достаточный опыт обеспечения безопасности ядерных технологий и, в принципе, готов его применить для строи­тельства АЭС.

– В Иордании, как и в Казахстане, активно обсуждается вопрос строительства АЭС. Наша страна не отказалась от планов по возведению атомной станции для нужд опреснения морской воды, мы находимся на стадии изучения данного вопроса, поэтому опыт вашей страны будет очень важен для нас, – поделился мнением глава национальной урановой компании Иордании (JUMCO) Мохаммад Аль-Шаннак.

Председатель консультативного совета New Nuclear Watch Institute(NNWI) Центральная Азия – Казахстан Бауржан Ибраев отметил важность обсуждаемых в ходе заседания «круглого стола» вопросов и в свою очередь заявил:

– Я выступаю за то, чтобы в Казахстане была построена АЭС, и не одна, а много. Ведь от реализации таких проектов мы получим много преимуществ, которые позволят стране двигаться вперед. Надвигающейся проблемой для человечества становится дефицит электроэнергии, и к этому надо готовиться заранее. Если мы хотим, чтобы республика развивалась, нам обязательно нужна атомная генерация. И бояться этого не надо. Сегодня технологии такие, что позволяют работать абсолютно без вмешательства человека.

#Алматы #заседание #АЭС #круглый стол #энергодефицит

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