Новый посол Узбекистана приступил к работе в Казахстане

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан Бахтиёра Ибрагимова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Акорда

Ермухамбет Конуспаев поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе, выразив уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

В ходе беседы было отмечено, что благодаря политической воле глав государств казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. В этом ключе стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено эффективной реализации договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан в августе текущего года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий период.

В завершение встречи посол Узбекистана поблагодарил за тёплый приём и отметил, что готов приложить все усилия для поступательного развития многогранного сотрудничества с Казахстаном в духе дружбы и добрососедства.

#Узбекистан #МИД #посол

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