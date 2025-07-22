Новый программный документ по миграции разработают в РК

Правительство
371

В Казахстане приступили к разработке нового программного документа по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года. Об этом на заседании Правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Она отметила, что в Казахстане предлагается реализация единой цифровой платформы по трудовой миграции, внедрение электронных механизмов отбора, учета и интеграции трудовых мигрантов с приоритетом на квалифицированные кадры.

Документом будет предусмотрено усиление контроля за незаконной занятостью, теневой экономикой и фиктивными контрактами. А также мониторинг условий труда и защита прав иностранных работников, пересмотр квот для дефицитных отраслей, расширение каналов организованной миграции

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на фоне глобальных геополитических изменений вопросы миграции населения имеют важнейшее значение.

«С учетом поручений Главы государства должна быть выстроена строго регулируемая миграционная политика. Необходимо провести аудит нормативной правовой базы, а также проанализировать функционал государственных органов в сфере миграции. Все проблемные вопросы с нелегальной миграцией, межрегиональной диспропорцией и отсутствием единого учета потоков миграции должны иметь системные и комплексные решения», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил запустить Единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года.

«Необходимо отметить, что за 2 года выросло в полтора раза число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы»,  – подчеркнул Олжас Бектенов.

#Правительство #Бектенов #миграция

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Рост политической зрелости казахского народа
С заботой о крае родном
Говорит время
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
Еще одна бронза
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Образование по мировым стандартам
За комфорт надо заплатить
Грядет большое озеленение
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Аутизм: нужен системный подход
Безопасность начинается с профилактики
Передвижные медкомплексы для сельчан
Стартовало строительство современной молочной фермы
Напитку кочевников – шагать по миру
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

Более 7,5 млн иностранцев посетили Казахстан в этом году
В 2025 году Правительство направит 30 млрд тенге на геолого…
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]