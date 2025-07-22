В Казахстане приступили к разработке нового программного документа по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года. Об этом на заседании Правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Она отметила, что в Казахстане предлагается реализация единой цифровой платформы по трудовой миграции, внедрение электронных механизмов отбора, учета и интеграции трудовых мигрантов с приоритетом на квалифицированные кадры.



Документом будет предусмотрено усиление контроля за незаконной занятостью, теневой экономикой и фиктивными контрактами. А также мониторинг условий труда и защита прав иностранных работников, пересмотр квот для дефицитных отраслей, расширение каналов организованной миграции



Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на фоне глобальных геополитических изменений вопросы миграции населения имеют важнейшее значение.

«С учетом поручений Главы государства должна быть выстроена строго регулируемая миграционная политика. Необходимо провести аудит нормативной правовой базы, а также проанализировать функционал государственных органов в сфере миграции. Все проблемные вопросы с нелегальной миграцией, межрегиональной диспропорцией и отсутствием единого учета потоков миграции должны иметь системные и комплексные решения», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил запустить Единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года.